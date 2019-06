Luis Larrodera dirigirá 'Atrévete' en Cadena Dial

Cadena Dial, la radio líder de la música en español y la segunda radio musical más escuchada con casi dos millones de oyentes, anuncia un importante cambio para la próxima temporada: a partir del 2 de septiembre, el morning de la emisora 'Atrévete' será dirigido y presentado por Luis Larrodera.

El nuevo conductor del programa 'Atrévete', que cuenta con más de 1.200.000 oyentes/diarios, es reconocido por su dilatada y exitosa trayectoria en radio y televisión. Su primer contacto con la radio fue a los 15 años, en una pequeña radio local de Zaragoza. Años más tarde se incorporó en Madrid a RNE formando parte de los programas "El ombligo de la luna" y "La tarde con Yolanda Flores". También pasó por la COPE donde hace dos años presentó el programa "Salga el sol por donde salga". Su experiencia en televisión es muy extensa también; Chicho Ibáñez Serrador confió en Larrodera para presentar "1, 2, 3" en TVE, además de conducir los concursos "Alta tensión" y "El traidor" en Cuatro; también sustituyó a Jordi Hurtado, durante su baja, en "Saber y ganar". Ha formado parte como invitado de programas como "Tu cara me suena" y "Me resbala" en Antena 3, en este último participará también la próxima temporada. Actualmente es el narrador/locutor del programa de Cuatro "Ven a cenar conmigo" y "Ven a cenar conmigo. Gourmet Edition". En Aragón TV presenta el programa de humor "Comedyantes" y además es el productor ejecutivo de "Comunidad Sonora", una revista musical en Aragón TV con entrevistas, conciertos, etc. También destacan sus facetas como actor, monologuista y escritor; ha participado en series como "El Ministerio del Tiempo", "La que se avecina" y"45 revoluciones"; en la gira "Las Noches de El Club de la Comedia", y ha publicado el pasado año el libro "Un tuitero enamorado", cuyos beneficios de autor van destinados a la Fundación Menudos Corazones. En la música también ha hecho "sus pinitos" colaborando con el cantante mallorquín Paco Martín, con el que grabó a dúo "Amigo de verdad", "Belleza por naturaleza" y "Siempre es ella".

Manel Fuentes finaliza su etapa en Cadena Dial debido a la incompatibilidad de sus compromisos televisivos y artísticos. Fuentes seguirá vinculado a las emisoras de la SER y próximamente se anunciará su nuevo proyecto.