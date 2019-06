Los miembros de 'Parchís' revelan las razones por las que se disolvió el grupo

Parchís fue, sin duda alguna, una de las bandas infantiles más populares de los 80. Un grupo, compuesto por Tino Fernández, Yolanda Ventura, David Muñoz, Oscar Ferrer y Gemma Prat en su primera etapa, que se hizo famoso por canciones como Cumpleaños feliz, La Canción de Parchís, Fin de Curso o la canción de la serie de dibujos animados Comando G.

Pero no solo por eso. También por sus cinco películas y por sus giras internacionales, convirtiéndose así en auténticas estrellas tanto en España como en Sudamérica. Sin embargo, cuando estaban en lo más alto, el grupo creado por la Compañía discográfica Discos Belter anunciaba su separación. Varias décadas más tarde, algunos de sus integrantes han dado a conocer las razones.

Las razones del fin de Parchís



Este jueves, los miembros originales de Parchís Tino Fernández, Yolanda Ventura y Frank Díaz han visitado El Hormiguero para presentar el documental sobre la banda que llegará a la plataforma de vídeo en streaming Netflix el próximo 10 de julio. Un documental en el que explicarán cómo vivieron desde dentro el éxito de una banda infantil que conquistó el mundo.

Después de hablar sobre este documental, Pablo Motos les preguntó sobre las razones por las que anunciaron la disolución. Fue entonces cuando Tino Fernández, la ficha roja original, reconoció que decidieron abandonar el grupo porque se hacían mayores: "Yo empecé con 12 años y cuando lo dejé tenía 15. Noté que me empezaba fijar en los escotes de las chicas que se ponían en primera fila".

"Tenía otro tipo de inquietudes"

De hecho, Fernández explicaba entre risas que el mono cada vez le quedaba más prieto "porque tenía otro tipo de inquietudes". Mientras tanto, Frank Díaz avaló la teoría de sus compañeros y reconoció que fueron ellos quienes decidieron acabar con el grupo: "La casa de discos cerró y nosotros decidimos acabar también con el tema".

Por último, el presentador les preguntó sobre cómo vuelve uno a la normalidad después de ser "hiperfamoso". Segundos más tarde, Ventura le respondió que no fue nada fácil: "No teníamos un lugar en el colegio como los demás niños, no hicimos un grupo de amigos porque para nosotros eran nuestros compañeros de Parchís. Fue muy difícil". Sin embargo, ambos pudieron seguir adelante con sus vidas hasta estos días, cuando volverán a estar en boca de todos gracias al documental sobre el grupo.