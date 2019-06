Una concursante de GH explica por qué vende ropa de Aliexpress con su marca (pero no convence a nadie)

Una de las concursantes de Gran Hermano 15 se está enfrentando a las críticas de las redes sociales por su último proyecto emprendedor: una marca de moda para madres e hijas.

Yoli, que así se llama la exconcursante del reality de Telecinco, lleva varias semanas recibiendo comentarios negativos, ya que varios usuarios descubrieron que las prendas que vendía eran compradas a China a través de Aliexpress para ser posteriormente comercializadas bajo la marca personal propia de la concursante.

Cuando comenzaron las críticas ella se defendió a través de varios vídeos en Instagram en los que afirmaba que sus "precios bajos" se debían a que compraba "todas las prendas al por mayor".

DIOS DIOS DIOS. LoveYoli explicando el por qué su ropa vale más cara es FANTASIA PURA. pic.twitter.com/168K4Q0IkI — Jotaderos (@jotaderos) June 27, 2019

"Si hubiera diseñado yo las prendas, el costo sería súper elevado. Yo no estoy matando a nadie. Estoy creando puestos de trabajo. Me llevo un margen súper pequeño, así que no sé qué de malo tiene eso”, decía en sus vídeos.

Ahora ha publicado un nuevo vídeo en el que hace frente a las críticas y explica las ventajas de comprar la ropa de su marca en lugar de hacerlo a través de proveedores al por mayor. Sin embargo, sus explicaciones no han convencido al público, que ha reaccionado con cientos de comentarios irónicos al respecto en redes sociales.

En el vídeo, Yoli destaca que factores como los plazos de envío o el packaging de los productos son factores que justifican la subida de precio con respecto al original de proveedores como Aliexpress. "Desde proveedores chinos te viene en bolsas de plástico y ya está, y por mi tienda online te vienen en una caja de cartón con el logo de LY Collection con un papel de seda y una carta de agradecimiento", dice la exconcursante de GH.

"No estoy haciendo nada ilegal, si una prenda la compras en Aliexpress por 8 euros y en mi web por 14 yo no veo ni tres euros de beneficio", indica Yoli, que también ha destacado que estos detalles "son dignos de valorar porque tienen costes".