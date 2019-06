Federer: "Djokovic, Nadal y yo nos hemos empujado a lograr mayores éxitos"

El tenista suizo Roger Federer explicó en rueda de prensa que el llamado 'Big Three', compuesto por él mismo, Rafael Nadal y Novak Djokovic, ha empujado a cada uno de ellos a conseguir mejores éxitos.

"Es divertido, porque siempre pensáis que nos hemos quitado cosas entre nosotros, lo cual probablemente sea cierto. Pero, al mismo tiempo, también nos hemos empujado a lograr mejores éxitos, a que Rafa mejorara en hierba, Novak en pista dura, yo, no sé, quizás en tierra", explicó el helvético en la rueda de prensa de Wimbledon.

"Definitivamente creo que nos hemos vuelto mejores por los otros. No sé si seguiríamos jugando si hubiéramos jugado en épocas diferentes", agregó.

El número tres del mundo partirá como segundo cabeza de serie en Wimbledon, beneficiado por el sistema del tercer Grand Slam de la temporada que recompensa a los jugadores que mejor lo hacen en hierba.

Esta fórmula ha sido criticada por Nadal, quien cree que no es justa, sin embargo, el suizo echó balones fuera y apuntó que es un sistema que lleva ya tiempo y ante el que los jugadores no pueden hacer nada.

El sistema te beneficia por jugar mucho en hierba y por jugar bien. Me he beneficiado de ello. Lo que ha pasado es que este año he subido, igual que Kevin Anderson lo ha hecho. Hace tiempo, era más complicado. Jugadores que eran cabezas de serie dejaban de serlo. Eso era una historia más grande que esta. Lo que pasa es que Rafa ha bajado y entonces eso crea la noticia".

Además, el suizo, que debutará ante el sudafricano Lloyd Harris, se posicionó contra el 'coaching' (ayuda del entrenador durante el partido), técnica que ya se utiliza en algunos torneos WTA y con la que se comenzará a experimentar en el próximo US Open.

"En mi opinión, no debería haber coaching en el tenis. Creo que lo que hace único nuestro deporte es que cada jugador se da sus propios consejos sobre la marcha, tiene que acordarse de muchas cosas, ver cuánto puede lidiar con el momento", aseguró el ocho veces ganador en el All England Club.