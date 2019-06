Piratas informáticos independentistas acceden al correo electrónico del juez que preside el tribunal del procés

Piratas informáticos alineados con el independentismo han difundido poco antes de las dos de esta tarde un tuit en el que revelaban que habían logrado acceder a la cuenta de correo electrónico corporativa del presidente del tribunal que juzga el procés, Manuel Marchena. Han adjuntado incluso una captura de pantalla de la bandeja de entrada, en concreto de la aplicación web del correo electrónico ubicada en la nube. Fuentes del entorno de Marchena han confirmado a la Cadena SER la veracidad de esa captura de pantalla y han reconocido que se había hecho reciéntemente.

En el tuit, el grupo Anonymous Catalonia asegura textualmente que "la sentencia no está escrita pero no lo podemos saber porque Marchena no usa su cuenta profesional para eso, no hay ni una sola referencia a la causa 20907/2017 en todo su correo".

Nos gustaría decir que la sentencia no está escrita, pero no lo podemos saber, ya que Marchena no usa su cuenta profesional para eso, no hay NI UNA SOLA referencia a la causa 20907/2017 en todo su correo... (que cada uno haga sus deducciones 🙄) pic.twitter.com/NACuXTX98r — Anonymous Catalonia 🏳️‍🌈 (@anonktalonia) June 29, 2019

Fuentes del tribunal han asegurado a la Cadena SER que los jueces no debaten aspectos de la sentencia a través de correos electrónicos. Es más, esas mismas fuentes han añadido que ni siquiera utilizan sistemas informáticos para redactar el fallo para evitar el riesgo del pirateo.

Precisamente hoy elconfidencial.com ha publicado que el CNI había detectado intentos de hackeo de las cuentas de correo corporativo de los jueces y fiscales vinculados al juicio del procés. Fuentes del Supremo han confirmado a la SER que el Centro Nacional de Inteligencia les había advertido de esos intentos de acceso no autorizado a las cuentas de correo corporativo.

Fuentes del CNI han asegurado a la Cadena SER que se está investigando el origen y el alcance de ese ataque informático.