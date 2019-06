La fotografía de un ave dando de comer a su cría un cigarro que invita a luchar contra la suciedad en las playas

La imagen de un ave alimentando a su cría con una colilla de cigarro ha alarmado a cientos de personas e invita a luchar contra la suciedad en las playas. El debate de si se debe fumar o no en la playa siempre ha contado con partidarios y detractores pero esta fotografía de Karen Manson, una estadounidense de un condado de Florida, ha revolucionado las redes sociales.

"Si fumas, por favor no dejes tus colillas. Es hora de que limpiemos nuestras playas y dejemos de tratarlas como si fueran un cenicero gigante", escribió Karen en su página de Facebook denunciando que el mal uso de los restos del cigarro ya que la mayoría de las colillas van al suelo o se esconden en la arena antes de tirarlas a la basura. De hecho, en unas declaraciones a un medio estadounidense, la fotógrafa explicó que este ave estaba dando de comer a su cría pero, a pesar de que sabía que no se trataba de un pez, al llegar a casa descubrió que era un cigarrillo.

El debate sobre si se debe fumar o no en la playa regresó a España este mismo mes de junio cuando Abel Caballero, alcalde de Vigo, propuso a sus ciudadanos que votarán en una consulta no vinculante si se prohíbe o no fumar en las playas del municipio.