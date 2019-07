Ana Rosa Quintana: "Soy lo que quiero ser, periodista"

Ana Rosa Quintana no suelta la corona, y todo parece indicar que tampoco lo hará en los próximos años. La presentadora ha cerrado la temporada 15 del magazín que lleva su nombre con un 19,1% de audiencia media (617.000), la mayor ventaja sobre su inmediato competidor de los últimos 11 años. Sobre el éxito y la política hablamos en la Cadena SER con la incuestionable Reina de las Mañanas.

¿Sigues valorando el liderazgo como el primer día?

Lo importante es que el liderazgo te da libertad para trabajar. Nosotros tenemos la libertad de apostar por nuestros temas, sin la necesidad de mirar a ningún lado. Vamos a lo nuestro y eso es muy gratificante.

¿Ser líder tiene una presión añadida?

Lo que presiona es estar en tu casa esperando a que suene el teléfono.

Pero necesitas saber cuáles son los intereses del público para no perder esa posición de liderazgo.

Hay que escuchar y ver lo que interesa a los espectadores. Hay que tener la humildad de escuchar y la intuición de saber qué es lo que le preocupa a la gente.

¿Qué piensas cuando dicen que eres una líder de opinión?

Ya me gustaría. Opino lo que me da la gana, pero no me hacen caso.

Muchos dicen que el 8M triunfó porque tú hiciste huelga.

Eso fue muy importante, pero no porque yo hiciese huelga, sino porque la hicimos muchas: Pepa Bueno, Susanna Griso … Las comunicadoras fuimos las que lo movimos todo.

Se ha hablado esta última semana mucho de la entrevista de TVE a Otegi. ¿Qué opinas al respecto?

Yo iría al infierno a entrevistar a quien sea. Los periodistas no entrevistamos a monjitas de clausura. Los periodistas tenemos que tener contacto con lo más alto, lo más bajo y lo del medio para buscar información y conocer la verdad. La polémica de Otegi en TVE como líder político no me gusta. Me hubiese gustado una entrevista como exmiembro de ETA, un tipo que ha estado en la cárcel y que ha participado en un secuestro.

¿Crees que hay una doble vara de medir?

Completamente, aunque cada vez menos.

¿Y contigo?

Conmigo especialmente.

Pero lo tienes asumido.

Me da exactamente igual. Hago lo que creo que debo hacer como periodista. Lo que opine la audiencia me importa mucho, lo que opine esa gente que quiere dar lecciones me importa menos. Somos periodistas y cada uno tiene su conciencia.

¿Serías capaz de dar solo dos titulares sobre esta temporada a nivel informativo?

Ha sido una temporada evidentemente política. Mociones de censura, nuevo gobierno, elecciones...

Y Màxim Huerta como ministro de Cultura...

Y ahora vuelve a la televisión con un nuevo programa. Me parece que se ha sido muy injusto con él. Han ocurrido otras situaciones en el Gobierno similares que no han tenido ese final. Si en vez de ser periodista hubiera sido astronauta no le hubiera pasado nada.

¿Alguna vez te han tentado para entrar en política?

Alguna insinuación he tenido. Si hubiera querido ser política o actriz lo hubiera sido, pero yo soy lo que quiero ser: periodista. Ojo, que no hubiese sido mala política.