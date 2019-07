Puigdemont recurre ante el Tribunal de la UE poder acudir al Europarlamento

A un día de la constitución de la Cámara en Estrasburgo (Francia), el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y su exconsejero, Toni Comín, han recurrido al Tribunal de Justicia de Luxemburgo la decisión del Parlamento Europeo de no reconocerles como futuros eurodiputados. Ambos, fugados de la justicia española desde hace un año y ocho meses, presentaron el recurso el pasado 28 de junio y, según fuentes comunitarias consultadas por la Cadena SER, los jueces podrían resolverlo en cuestión de días.

El presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, les comunicó que no se encuentran en la lista de europarlamentarios porque las autoridades españoles no les incluyeron en la lista enviada a Bruselas. Ambos políticos se presentaron por el grupo Lliures per Europa-Junts per Catalunya a las elecciones europeas del pasado 26 de mayo.

Prohibición de la Junta

Tras conseguir dos escaños en las elecciones, la Junta Electoral Central les negó el acta de diputados al no recoger el acta de manera presencial, como establece la normativa española. Su abogado, Gonzalo Boyé, intentó hacerlo con un acta notarial, un procedimiento que la Junta Electoral no reconoce.

Ante la inminente toma de posesión de la Eurocámara, y el hecho de que los jueces puedan tardar días o semanas en resolver, ambos políticos piden medidas cautelares, al Tribunal General de la UE.