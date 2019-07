Keving-Prince Boateng cierra su trayectoria en en FC Barcelona con una despedida que tiene un tono especialmente nostálgico. Lo ha hecho con un mensaje en las redes sociales en el que dice que acaba una de las experiencias "más emocionantes" de su carrera deportiva.

"Agradezco a cada persona que ha hecho posible todo esto. Agradezco a mis compañeros que me han hecho sentir en casa desde el primer momento, campeones y personas excepcionales. Agradezco a la directiva, siempre disponibles y presentes", indica en su cuenta de Instagram. "Un pensamiento especial a la afición, los culés: os llevaré siempre en mi corazón", añade.

Y para concluir, reconoce que esta etapa en el conjunto blaugrana no ha sido tan positiva como esperaba. "Hubiese querido dar más, pero he dado todo lo que he podido en cada minuto que se me ha dado para honrar esta fantástica camiseta", asegura.

Boateng llegó al Barcelona en el mercado de invierno y solo ha participado en tres partidos de la Liga Santander, uno de la Copa del Rey y otro de la Supercopa de Cataluña.