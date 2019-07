Detenido un chico en Estados Unidos acusado de robar la máquina con la que estaba siendo tratado en un hospital

El sano consejo de un médico del hospital de Freeport (Illinois, EEUU) a uno de sus pacientes acabó llevándole a una detención y una acusación de intento de robo. Shaquille Dukes, de 24 años, estaba siendo tratado de neumonía y asma. Mientras recibía el tratamiento por vía intravenosa, el médico le recomendó que fuera a dar un paseo alrededor del hospital, con el goteo y la máquina que lo administraba.

A las puertas del centro, y a pesar de que Dukes iba en pijama y con la máquina claramente 'enchufada' a él, fue increpado por uno de los guardas de seguridad del hospital por intentar robar el material "para subastarlo en e-bay". A pesar de las explicaciones del paciente, se avisó a la policía, que detuvo a Dukes. "Me quitaron el aparato, a pesar de que les expliqué que estaba siendo tratado por neumonía y asma, y ni siquiera esperaron a que fuera un médico el que lo retirara", según ha explicado en un escrito difundido en sus redes sociales. "No me importa por qué estés aquí, te voy a llevar a una celda", dice el enfermo que le respondió uno de los agentes.

Los agentes le informaron de que estaba siendo arrestado por intento de robo, aunque el departamento de policía de Freeport ha explicado, al saltar el escándalo a nivel nacional, que en realidad no es por robo sino por su conducta con el agente de seguridad del hospital.

Según varios medios estadounidenses, Duke ha presentado una denuncia por racismo. Porque Shaquille Duke, este joven enfermo de 24 años, es negro. "Esta es una de las ciudades más racistas de Estados Unidos", ha escrito, "y cuento esto no para inspirar lástima, sino para ayudar a insuflar esperanza a la minoría negra de esta ciudad".