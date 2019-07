Pedro Sánchez: "España ha vuelto"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, considera "extraordinario para España" el acuerdo entre los líderes europeos sobre el reparto de altos cargos de la Unión Europea para los próximos cinco años. Un acuerdo que sitúa al actual ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, como futuro alto representante para la Política Exterior. "Este acuerdo demuestra que España ha vuelto", ha dicho Sánchez en la rueda de prensa ofrecida tras la larga reunión del Consejo.

Sánchez también ha querido poner en valor el hecho de que el puesto que previsiblemente asumirá Borrell vaya a incrementar sus competencias ya que, además de la diplomacia y la política de Defensa, el alto representante liderará la ayuda humanitaria y la gestión de los fondos para África. El presidente español ha recordado, además, que el puesto lleva aparejada una vicepresidencia de la Comisión Europea y también la participación en las sesiones del Consejo.

Sánchez ha destacado que este acuerdo era más difícil que el de hace cinco años porque ya no solo había dos familias, sino tres: socialistas, populares y liberales. Sin embargo, según ha destacado, no ha sido necesario negociar durante tres meses, como aquella vez. "Hemos llegado a un acuerdo después de 48 horas en las que casi no hemos salido de este edificio. Vamos mejorando", ha señalado Sánchez.

El acuerdo, por lo tanto, según Sánchez, también es una muestra normalidad institucional: "No entramos en una crisis". Pero al comentar cargo por cargo, Sánchez ha querido destacar que por primera vez una mujer vaya a presidir la Comisión Europea (la actual ministra de Defensa alemana, Ursula von der Leyen, del Partido Popular Europeo), siendo alguien, además, comprometida con la lucha por la igualdad de género y los matrimonios entre personas del mismo género.

Su trayectoria política internacional y su espíritu europeísta son garantía total de que Josep Borrell será el jefe de la diplomacia europea con el máximo compromiso y responsabilidad. España vuelve a la #UE. Magnífica noticia para nuestro país y para Europa.

¡Enhorabuena, Pepe! pic.twitter.com/cRCPY4b5eJ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 2 de julio de 2019

Sánchez también ha resaltado el hecho de que para suistitutir al gobernador del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, se haya elegido a otra mujer: Chrisitine Lagarde. Y del futuro líder del Consejo, el belga Charles Michelle, el presidente español ha destacado que es "una figura amiga".

Desligando a la canciller alemana Angela Merkel de cualquier responsabilidad, Sánchez ha afeado al Partido Popular Europeo el hecho de no haber cumplido con su compromiso de respetar a los spitzenkandidaten. "Tendremos que repensar el sistema para que dentro de cinco años no sea necesario pasar 30 horas sin dormir".

En clave socialista, Pedro Sánchez le ha reconocido a un periodista que "ha llovido mucho, incluso hacia arriba", desde que la última negociación de este tipo, que él también vivió como líder dle PSOE, pero en una etapa distinta. Sánchez ha reivindicado los resultados de la actual negociación en un contexto de menos países europeos presididos por la socialdemocracia.

SOBRE LA INVESTIDURA Preguntado sobre el debate de investidura, fijado para el próximo 22 de julio, Pedro Sánchez ha insistido en la oferta de "Gobierno de cooperación" con Unidas Podemos y ha destacado que, tanto en España como en Europa, los acuerdos en beneficio de la mayoría son posbibles si se antepone "la responsabilidad y la generosidad". Sánchez ha reivindicado haber cedido en Bruselas con populares y liberales, recriminándole a Albert Rivera "ni tan siquiera tener un mínimo decoro institucional con la Presidencia del Gobierno". "Yo he tenido dicrepancia muy fuertes con Mariano Rajoy, pero a mí, cuando me llamaba el presidente del Gobierno, iba a ver al presidente del Gobierno", ha dicho Sánchez, en alusión a Albert Rivera. "Les pido que guardemos las formas y si luego me quieren votar que no, que voten lo que considera. Pero pido decoro, formas, 'fair play'. No sé cómo llamarlo, pero la gente lo agradece".