Reaparece el chico del 'pim, pam, toma lacasitos' 10 años después: "Ese no soy yo, es el lacasitos"

El joven valenciano, tras aparecer en el programa Callejeros en un control de alcoholemia, se convirtió en un fenómeno viral hace unos años y dejó las míticas frases "pim, pam, toma lacasitos" y "viva España, viva el rey, viva el orden y la ley". Después de una década, Ares ha reaparecido para protagonizar un anuncio de Michelín y hablar de seguridad vial.

El Ares de hoy poco se parece a aquel de hace 10 años, "era joven y descerebrado", pero ese "ese no soy yo, es el lacasitos", dice. Recuerda en el anuncio de la marca de neumáticos cómo fue aquella noche: "Nos pusimos como atunes y a la salida de la discoteca nos estaban esperando. Me vine arriba y me puse a hacer el payasete...".

Durante la entrevista, Ares ha reconocido que ganó dinero después de aquel momento, sin embargo, ha dicho que "si volviera atrás, no lo haría". En la prueba de alcoholemia dio una tasa de 0.50, cuando el límite establecido es 0.15.

En la actualidad, se considera un buen conductor, no ha vuelto a cometer una infracción en la carretera y cuando "sube al coche se pone el cinturón", algo que antes no hacía. Además, ha querido concienciar a todos los jóvenes con este mensaje: "No puedes conducir borracho, ya no por ti, es por las demás personas que van en la vía".