Paco Tous da la cara por las series españolas: "Ya está bien de tirarnos tantas piedras en el tejado"

Este lunes, Paco Tous acudió a 'El Hormiguero' junto a Carmen Machi para promocionar la película 'Lo nunca' visto, excusa que aprovechó Pablo Motos para preguntarle al actor por el fenómeno de 'La Casa de Papel'.

"¿Te ha cambiado la vida después de hacer el personaje de Moscú?", le preguntó el presentador, a lo que Tous aseguró que no había notado ningún cambio profesionalmente. "Mi ambición es seguir trabajando", afirmó, aunque reconoció que había ganado seguidores en las redes sociales: "Está claro que ha tenido mucha repercusión. Se te llena el Instagram de gente agradable, te hablan mucho de tu personaje, pero a mí no me ha cambiado nada".

Además, Paco Tous quiso aprovechar el escaparate que ofrece 'El Hormiguero' para hacer un alegato a favor de la ficción española: "Lo que sí me ha gustado es formar parte de algo que se valora fuera. Ya está bien de tirarnos tantas piedras en el tejado".

"Hacemos una ficción muy buena, pero a todos los niveles: artístico, técnico, de producción...A ver si empezamos a valorarla mejor dentro de nuestro país, que eso también significa que hay pagarla mejor. No hay que esperar a que la valoren fuera para que digamos que algo es bueno", concluyó el actor.

El estreno de 'LCDP 3' es inminente

Y mientras Paco Tous defiende el papel que tiene la ficción española, Netflix ultima todos los preparativos para el inminente estreno de la tercera parte de 'La Casa de Papel'. Y es que el próximo 19 de julio vuelve la banda más famosa de la televisión para llevar a cabo una misión que pondrá en jaque al mismísimo sistema.

Esta es la sinopsis oficial de 'La Casa de Papel 3': "Después de conseguir huir con los mil millones de euros de la FNMT, El Profesor recibe una llamada: uno de los miembros de la banda ha sido capturado. La única manera de rescatarlo, y de proteger el paradero secreto de los demás, es volver a reunirlos a todos para llevar a cabo un nuevo atraco, el atraco más grande jamás pensado".