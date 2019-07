La foto de Santiago Segura con 14 años y toreando el bullying

Santiago Segura ha vuelvo a buscar en el baúl de los recuerdos y ha dado con una imagen que ha querido compartir con todos sus seguidores de Instagram. Se trata de la típica foto de carnet con la diferencia de que el actor aparece con solo 14 años.

El director ha querido compartir con sus 'followers' lo que él llama sus 'aventuras en el siglo XX' y, para ello, ha relatado cómo fue su adolescencia, una etapa de su vida de la que no había hablado antes públicamente.

"14 años, entrando en la adolescencia, gordo, con gafas, toreando el bullying como mejor podía, intentando reclutar amiguetes para que me ayudasen haciendo cortometrajes con mi tomavistas súper-8, estudiando siempre a última hora para aprobar asignaturas que no me interesaban, leyendo tebeos todo el rato, dibujando en cualquier espacio en blanco, incapacitado para cualquier tipo de actividad gimnastica, adicto a las sesiones de programa doble de cines de barrio, a los milhojas de nata y crema, a la televisión y con un negocio de compra/venta/cambio de cómics en El rastro... así era yo", escribe Santiago Segura en esta publicación que cuenta con más de 18.000 'Me gusta' y cerca de 700 comentarios.

No es la primera vez que el cineasta tira de nostalgia en la popular red social. Hace solo una semana deleitaba a su público con esta otra fotografía:

"Me gusta compartir con vosotros mis fotos de niño. Cuando era niño era feliz, así que os comparto felicidad", decía.