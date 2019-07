Álex Abrines, ex de los Oklahoma City Thunders, ha vuelto. El pasado febrero el jugador mallorquín dejó el equipo debido a "causas personales". Ahora, el alero ha publicado un vídeo en el que se sincera y explica que "ha pedido ayuda a su gente y ha contado con los mejores profesionales" y "ha vuelto".

"Querido amigo, la que me has liado. Tanto tiempo juntos y ahora me haces esto. nos conocemos desde que no sabía ni caminar, años y años de una amistad inquebrantable. Hasta hace meses, que te cogí miedo. No te podía ni ver, incluso te cogí miedo. Sólo quería huir de ti y de todo lo que te rodeaba", comienza a explicar.

El jugador se desvinculó del equipo, llegando a un acuerdo por parte de ambas partes, después de ser baja durante más de un mes. "Pasé mucho tiempo diciendo que todo esto no podía ser verdad, que tenía que volver a ser el que era. Por eso pedí ayuda a los míos y a los profesionales. Decidí decir basta", añade.

"No ha sido fácil: muchas veces he pensado en tirar la toalla. Me decía a mí mismo que encontraría otras maneras de sacar lo mejor de mí, pero nada ni nadie me ha calado tan hondo como tú. Me he armado de valor para acabar con esta pesadilla, y lo he conseguido: he recuperado la sonrisa", concluye.