Gareth Bale se mantiene firme. No quiere irse del Real Madrid, no quiere escuchar ofertas y no tiene prisa por tomar cualquier decisión sobre su futuro. Además, su entorno ha querido dejar claro al club que el galés no quiere de ningún modo formar parte de una posible operación para facilitar el traspaso de Paul Pogba desde el Manchester United, según ha explicado Antón Meana en SER Deportivos.

Los representantes del delantero del Real Madrid descartan totalmente esa opción y aunque el jugador se sigue viendo en el club blanco creen que en caso de una salida, Bale tendría que irse como un jugador con entidad propia, no como una parte de una operación con otro futbolista como protagonista.

Como ha contado la SER en las últimas semanas, Gareth Bale sabe que no entra en los planes de Zinedine Zidane para la próxima temporada pero no se ve en la grada. El técnico francés fue muy claro con él pero el galés quiere mantener su posición de fuerza porque cree que finalmente terminará jugando.

Por otra parte, la situación de Keylor Navas ha cambiado con respecto al final de la temporada pasada y ahora mismo está más cerca de quedarse que de irse. Habrá que ver cómo influye eso sobre el belga Courtois en una portería blanca en la que el futuro de Luca Zidane está en el aire aunque no hay ofertas por él y en el que tampoco está claro qué hará Lunin teniendo en cuenta que es difícil que pueda tener minutos el próximo año.