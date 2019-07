Pedro Sánchez: "Si Podemos tiene independientes que puedan aportar, no rechazaré sus sugerencias"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez ha sido entrevistado este jueves en Telecinco dos días después del anuncio de la fecha para su investidura: el 22 de julio. En la entrevista, Sánchez ha reconocido que no rechazará propuestas de personas independientes de Unidas Podemos para conformar un eventual Gobierno de coalición entre socialistas y morados.

"Yo no tengo un sentido patrimonialista del poder. Si Unidas Podemos tiene independientes que puedan aportar, yo no rechazaré esas sugerencias", ha asegurado Sánchez, dejando claro que está abierto a negociar la inclusión en un futuro ejecutivo de perfil independientes propuestos por la formación morada.

"El señor Iglesias y Unidas Podemos saben que no tengo un sentido patrimonialista del poder. Durante 12 meses he construido un gobierno con la mitad de independientes, pero España necesita un gobierno progresista que no depende de fuerzas independentistas. Y eso no es lo que propone Unidas Podemos. Yo con Unidas Podemos tengo muchas coincidencias (...) pero también tenemos muchas diferencias, como por ejemplo en la crisis catalana. Ellos defienden el derecho a la autodeterminación, ellos han votado en contra de la suspensión de los presos electos. Podemos hacer muchas cosas conjuntamente y por eso les hemos ofrecido esa fórmula de cooperación. Pero no necesitamos dos gobiernos en uno, necesitamos un gobierno con un mensaje coherente y eso es lo que voy a intentar abordar. El objetivo es llegar a un acuerdo. No contemplo otro objetivo", ha explicado Sánchez posteriormente, insistiendo en su oferta de un gobierno de cooperación en vez de la citada idea del gobierno de coalición en la que insiste Iglesias.

Críticas a Rivera

Los mensajes de Pedro Sánchez no solo han tenido como objetivo a la formación morada. El presidente del Gobierno en funciones también ha apuntado a la derecha, a la que ha vuelto a pedir su abstención para evitar que la gobernabilidad del país descanse en los votos de los partidos independentistas. "Pido que fuerzas que se autoproclaman con sentido de Estado permitan formar un gobierno. Luego, que hagan toda la oposición que quieran. Yo trabajaré por los pactos de Estado que necesita el país, pero eso se hace con un gobierno en marcha y es lo que propongo a Unidas Podemos, un apoyo para tener ese gobierno progresista, y a PP y Cs, para que la gobernabilidad no depende de los independentistas", ha apuntado Sánchez justo antes de la ronda de consultas con el resto de líderes política. Una ronda a la que no acudirá el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, algo que ha afeado Sánchez.

"Lamento que Rivera no quiera reunirse conmigo. No es ya solo un desprecio a mí, sino también a la presidencia del Gobierno, ya que lo presidentes no caemos del cielo sino que somos elegidos en las urnas (...) He tenido muchas diferencias con Rajoy, pero cuando me llamaba yo iba siempre. A partir de ahí, yo siempre tendré las puertas abiertas para todos los líderes políticos. Hay que hablar, hay que negociar", ha asegurado.

Los pactos postelectorales: Vox y Bildu

Otro de los temas que se ha planteado en la entrevista ha sido el de los pactos postelectorales a nivel autonómico, que pueden ser llave para la formación del futuro gobierno socialista.

Cuestionado sobre el rechazo del parlamento de Murcia al popular López Miras, Sánchez ha recordado uno de los mantras de PP en pasados ciclos electorales y, de paso, ha enviado un mensaje a Ciudadanos. "Qué fue de la lista más votada...El PP no ganó en Murcia y Cs lo que hace es poner un cordón sanitario al PSOE y no a la ultraderecha. Cs ha ligado su futuro político más inmediato a la ultraderecha y al PP. Si uno pacta con la ultraderecha, tendrá que sentarse con ellos y firmar. Sus votos son los que permiten que haya un gobierno en Murcia o en otras comunidades", ha dicho Sánchez.

También se ha referido a la situación de los socialistas en Navarra, donde la abstención de EH Bildu podría hacer presidenta a María Chivite. "La derecha lleva mucho tiempo sobreactuando y vertiendo críticas injustificadas. Diré tres cosas. La primera: en Pamplona, antes del 26-M, había un gobierno municipal liderado por Bildu. Hoy no lo hay; en segundo lugar, antes del 26-M, había un gobierno donde estaba Bildu. Después del 26-M, no estará Bildu; en tercer lugar se pueden quejar de que Bildu está en la Mesa, pero Bildu ya lo estaba antes del 26-M. Ni Bildu va a votar al PSOE ni el PSOE a Bildu", ha sentenciado.