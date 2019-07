Casi el 40% de los universitarios tiene empleos por debajo de su preparación

Estudiar una carrera universitaria no garantiza un empleo pero ayuda y aumenta las posibilidades de conseguirlo. Casi el 72% de los titulados está trabajando 4 años después de graduarse según el informe `Inserción laboral de los titulados universitarios - Curso 2013-2014´ que ha publicado este jueves el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. La cruz de ese dato es que hay un 28% - prácticamente uno de cada tres - que está en el paro. La empleabilidad de los universitarios en cualquier caso ha subido. El primer informe de este tipo publicado en 2015 reflejaba que los titulados sin empleo eran más del 35% cuatro años después de salir de la universidad. El estudio se ha hecho cruzando los datos de los estudiantes universitarios del curso 2013-14 con las cotizaciones a la Seguridad Social hasta 2018. Esa comparación permite saber cuántos de los universitarios están trabajando y en qué condiciones.

Hay, por tanto, más trabajo ahora para los universitarios, otra cosa es la calidad. El informe señala que el 39% de los universitarios tiene empleos por debajo de su preparación. Un 20,3% cotiza en empleos que pertenecen a la categoría `Bajo-Manual´: "para estos empleos no se requiere formación específica y el trabajo es de carácter manual (subalternos, auxiliares administrativos, oficiales 1º y 2º, oficiales 3ª y especialistas, peones ya asimilados,..)" y un 19% en los `Medio-no manuales´: "grupos de cotización relacionados con un nivel de formación medio, pero de carácter no manual (jefes administrativos y de taller, ayudantes no titulados, oficiales administrativos,..)". El 60% restante lo hace como `Titulados´: "grupos de cotización relacionados con el nivel de formación superior (ingenieros, licenciados, alta dirección, ingenieros técnicos, ayudantes titulados,…)". Aunque las cifras reflejan una sobre cualificación preocupante también han mejorado con respecto a 2015. Entonces eran el 44% los titulados cotizando por empleos por debajo de su preparación y el 55% lo hacía como titulados.

El informe del ministerio de Ciencia y Universidades analiza la empleabilidad de las carreras por ramas de conocimiento y por campo de estudio. Informática y las Ingenierías tienen los niveles más altos: más del 80% de los egresados está trabajando cuatro años después de terminar. Las humanidades y el derecho, los más bajos: menos del 60% .

Por campo de estudio, que es quizás donde se ve más claro, hay estudios donde prácticamente se da el pleno empleo: Medicina y Óptica y optometría rozan el 90% de estudiantes trabajando a los 4 años. En el otro extremo están Bellas Artes o lo que el informe califica como "Otras lenguas extranjeras" que apenas alcanzan el 50%.