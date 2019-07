Cómo un asistente a Glastonbury se ha convertido en la nueva sensación en Inglaterra

Alex Mann tiene 15 años y desde este fin de semana es una estrella en Reino Unido después de su inesperada presentación en el Festival de Glastonbury. Una semana después del mayor evento musical de Inglaterra, Alex es una celebridad que incluso ha recibido ofertas discográficas. Podría ser algo normal en un festival de música sino fuese porque Alex no es músico ni pretendía serlo.

El pasado fin de semana la etiqueta #AlexFromGlasto se convirtió en tendencia en Reino Unido después de que este chaval fuese elegido entre el público para subir al escenario para cantar la canción ‘Thiago Silva’ junto a Dave. El rapero preguntó al público si había alguien que se supiese la canción entera que lleva el nombre del futbolista del PSG. Alex, ataviado con la camiseta del central del equipo parisino, levantó la mano y fue el elegido.

Lo que nadie podía esperar era que el chaval diese la exhibición que dio haciéndose con el control del escenario y dejando al rapero con la boca abierta hasta el punto de que cuando terminó la canción, y mientras el público coreaba el nombre del chico, le llegó a pedir que se esperase a que acabase el concierto. “Tú y yo tenemos que hablar de negocios”, le dijo.

La actuación de Alex se hizo viral en Reino Unido y el chico se convirtió en una estrella. Desde entonces ha aparecido en programas de televisión, incluso recibió la llamada del futbolista brasileño que da título a la canción que interpretó. Una semana después, el fenómeno #AlexFromGlasto no ha amainado y el joven ha explicado a la revista NME que varios productores se han puesto en contacto con él. “Varios sellos y productores me han mandado mensajes así que grabar algo puede ser una realidad. Me gustaría hacer una o dos canciones y ver qué pasa con ellas”, explicaba.

El futuro pinta bien para Mann, que quiere mantener los pies en el suelo y que está buscando un manager que le ayude a gestionar este momento porque el joven no quiere ser flor de un día. De momento ya tiene otro festival en la agenda. “Me han invitado al festival Wireless y creo que iré, hay mucha gente que actúa que me gusta y tengo que ver como lo organizo”, ha señalado.