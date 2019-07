Reguilón, agradecido con el Sevilla: "Club grande, afición espectacular y proyecto ambicioso"

El ex defensa del Real Madrid Sergio Reguilón, cedido al Sevilla, aseguró en su cuenta oficial de Twitter que está "muy ilusionado con este nuevo proyecto", y "es un orgullo y una alegría poder vestir la camiseta" sevillista, ya que es un "club grande", tiene una "afición espectacular" y un "proyecto ambicioso".

Sobre su reciente marcha del Real Madrid, el madrileño manifestó que afronta "una nueva etapa con la conciencia tranquila de haberme dejado todo por este escudo". "Nos vemos pronto", dice.

"Este club (Real Madrid) me ha permitido ser el futbolista y la persona que soy hoy en día y no cambiaría nada de este increíble viaje. Gracias al club, a mis compañeros, entrenadores y sobre todo a la afición. Me siento muy querido por el Madridismo y es un cariño que siempre llevo conmigo", expresó el lateral izquierdo.

El Sevilla anunció este viernes el principio de acuerdo alcanzado con el Real Madrid para la llegada a préstamo del futbolista madrileño, de 22 años, después de pasar el reconocimiento médico en la capital andaluza.

Reguilón jugó en su primera campaña con el Real Madrid veintiún partidos oficiales desde su debut en un choque de la Liga de Campeones frente al CSKA de Moscú, cuatro en total en esta competición, cuatro en la Copa del Rey y trece en LaLiga, y en marzo se convirtió en internacional sub-21 en un amistoso ante Rumanía.