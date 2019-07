El ácido comentario del examinador a Marc Márquez al sacarse el carnet de moto

Marc Márquez confesó este jueves tras a rueda de prensa oficial del Gran Premio de Alemania que había aprovechado el invierno para sacarse el carnet de moto que todavía tenía pendiente. El piloto del Repsol Honda se examinó el pasado mes, tras el Gran Premio de Italia junto con su hermano, Álex Márquez. "Nos pusimos de acuerdo los dos. En invierno me saqué el teórico porque tuvo tiempo con el cabestrillo y después de Mugello me saqué el práctico", confesaba en un corrillo a los medios españoles, haciendo referencia a la recuperación tras su operación de hombro.

"El examinador era de Lleida y me conocía. Quieras o no le avisaron que íbamos los dos. Estuve 40 minutos en moto entre carretera nacional y dentro de la ciudad. En el práctico de circuito me dijeron 'esperaba más' y yo les pregunté que qué querían que hiciera", confeso entre risas. "Tenía que hacerlo en 23 segundos. No se puede decir en cuanto lo hice", admitía entre carcajadas con los medios presentes.

La graciosa confesión se produjo después de que Danilo Petrucci, quien anunció su renovación con Ducati hasta 2020, explicara que aprovechará sus vacaciones de verano para sacarse el carnet. De hecho, este mismo martes tendrá el examen práctico: "No lo iba a decir porque si suspendo no será una buena noticia pero estoy realmente concentrado".

Maverick Viñales también explicó su graciosa experiencia al sacar el carnet el pasado año con una Vespa. "No es fácil porque tienes que pasar entre conos. Parece mentira pero me puse más nervioso que en cualquier carrera, lo juro. Al final no estás acostumbrado. Tenía más presión que en la carreras. Las motos también son difíciles, son diferentes, antiguas. No es fácil", confesaba entre risas.