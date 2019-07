La periodista Ángeles Caso se incorpora a la programación de verano de la SER con el programa 'Mujeres con las botas puestas'

La Cadena SER sigue estrenando nuevos programas dentro de su programación de verano. Este fin de semana es el turno de Ángeles Caso con 'Mujeres con las botas puestas'; una nueva entrega de 'Vidas Enterradas' con Conchi Cejudo; y 'Jazztamos aquí' dirigido por Rafa Fuentes.

Ángeles Caso se incorpora a la SER para realizar este verano un programa dedicado a las mujeres que, por razones distintas, abrieron un día las puertas de sus casas y se marcharon solas a explorar el mundo, convirtiéndose en sorprendentes viajeras, protagonistas de aventuras y hazañas comparables a las de cualquier hombre. Hubo y hay mujeres que, en contra de los tópicos, llevaron vidas aventureras, viajando, explorando, navegando, volando, etc... como Mary Kingsley, Lady Hester Stanhope, Isabel Barreto, Sara la Goda, Catalina de Eraus, Alexandra David-Néel y Amelia Earhart. El programa reúne a una viajera del pasado, a través de un guion dramatizado, y una del presente que será entrevistada en el programa. "No todas las mujeres del mundo se han pasado la vida entre pucheros. Algunas vivieron... con las botas puestas".

'Mujeres con las botas puestas' se emitirá los sábados desde el 6 de julio hasta el 10 de agosto a las 19,00 horas.

Este serial de Conchi Cejudo, dirigido por Javier del Pino y realizado por Teo Rodríguez y que recientemente fue galardonado con el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, recupera la vida y la muerte de personas asesinadas durante la Guerra Civil y el Franquismo. El primer episodio trata la historia de Leoncio Badía, un joven de Paterna que soñaba con ser maestro pero una vez terminada la guerra se enfrentó cada noche al odio y al dolor. A apenas 200 metros del cementerio al que acudía cada día, llegaban a diario presos de las cárceles de Valencia. En un lugar conocido como “El Terrer”, -una montaña de tierra en la que practicaban tiro los soldados del acuartelamiento de Paterna años antes-, las dianas fueron a partir de abril de 1939, las 2.238 personas procedentes de toda España que allí fueron asesinadas. Leoncio debía enterrarlas en las fosas comunes que poco a poco fueron llenando el suelo del cementerio, pero en la clandestinidad y poniendo en riesgo su propia vida, ayudó como pudo a las familias de los represaliados.

'Vidas enterradas' se emitirá este sábado y el 13 de julio a las 22 horas.

Rafa Fuentes vuelve con un clásico de la parrilla veraniega de la Cadena SER: el encuentro con el mejor jazz de todos los tiempos. En su primera entrega, Rafa propone a los oyentes un viaje por los principales festivales de jazz que se celebran en España durante el verano, con las músicas de los artistas que participan en ellos. También emitirá programas especiales dedicados a “El soul de ojos azules”, “Recuerdos de de Earth, wind and fire”, “La música eterna de Hall and Oates”, “Pianos y teclados de jazz”, funk, etc.

'Jazztamos aquí' se estrena el 8 de julio y se emitirá en diferentes días y horarios hasta el 1 de agosto.