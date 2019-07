Rodrigo, sobre su salida del Atlético: "Es una decisión profesional, estaba muy ligado al club"

El centrocampista internacional español Rodrigo Hernández, traspasado al Manchester City tras un año en el Atlético de Madrid, se despidió este sábado de la entidad rojiblanca mediante un vídeo remitido a EFE en el que asegura que le costó tomar esa decisión, "meramente profesional", porque estaba "muy ligado al club".

En el vídeo Rodrigo se dirige a la "familia atlética", por lo mucho que significado para él "a lo largo de este año, que ha sido inolvidable".

"Desde que era jovencito y entré en las categorías inferiores del Atlético supe que mi sueño era debutar con el primer equipo del Atlético de Madrid. Tengo que agradecer al club por darme la oportunidad de haber cumplido mi sueño", señala Rodrigo.

Para el centrocampista el Atlético "es un club histórico en muchos sentidos. Gran parte de ello es porque ha conseguido formar una gran familia: la gran familia atlética".

"Doy las gracias al cuerpo técnico y a todo el 'staff', de la mano del míster, Simeone. Te doy las gracias por el trato y lo que me has enseñado a nivel futbolístico y humano. He tratado, si no con el mejor, con uno de los mejores entrenadores", precisa.

"Gracias a mis compañero por todo lo que hemos vivido, los éxitos, los fracasos... Siempre me habéis tratado como parte de la familia y os llevaré siempre en el corazón", dice el jugador.

Rodrigo también se despide del departamento de Comunicación del club, "dirigido por Rafa Alique". "Por todo lo que habéis hecho a nivel profesional y humano. Os agradezco toda la comprensión. Siempre habéis ido un paso más allá".

Para terminar Rodrigo se despide de los aficionados: "Sois los que movéis todo: la ilusión, el coraje, los valores del club, siempre estáis ahí, en las buenas y en las malas. Desde el primer día he sentido vuestro cariño y no os olvidaré nunca".

"Esta decisión no está tomada del corazón; ha sido meramente profesional. Estaba muy ligado al club y me ha costado mucha tomar esta decisión. Os deseo muchos éxitos en el futuro. Muchas gracias de corazón. Ha sido un año inolvidable. Hasta siempre, atléticos", concluye.