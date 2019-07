Becky G: "Hay feministas que creen en un mundo solamente de mujeres"

Con media hora de retraso comienza la entrevista porque Becky G (California, 22 años) ha aterrizado tarde de Ámsterdam y necesita más tiempo para arreglarse. Ha cantado en la capital holandesa la noche anterior y esta noche inicia su gira en España. Una medida de la ajetreada vida que lleva la joven cantante ganadora ya de tres Latin American Music Awards y cuatro Radio Disney Music Awards, entre otros premios. La artista confiesa sentirse mitad estadounidense, mitad mexicana y dice querer empoderar a muchas mujeres a través de su música, aunque tiene una peculiar visión del feminismo. Rodeada de cuatro maquilladoras que mantienen sus espectaculares ojos muy brillantes durante toda la conversación, Becky G habla sobre sus referentes en la música española, como Rosalía, o sobre la polémica que algunas de sus letras han desatado.

¿Qué te parece España? ¿Te hace especial ilusión tocar en algún lugar de la gira?

España ha sido un país muy especial para mí desde el principio de mi carrera. Es el primer país donde llegamos al número uno, gracias a todos los seguidores que siempre me han recibido con los brazos abiertos. Esta gira me da la oportunidad de ir en persona a conocerlos y pasar un buen momento con ellos, subir al escenario y cantar mis canciones con ellos. Yo creo que Madrid ha sido siempre un lugar especial para mí. Hemos ido por muchos lugares en España que son súper bonitos , pero Madrid siempre ha sido uno de mis favoritos.

Al inicio de tu carrera cantabas más temas en inglés y, luego has cambiado a un estilo más latino en español. ¿Realmente te gusta más cantar en español o te has unido al género que está más de moda?

Esto es algo muy interesante. Desde niña yo hablé en inglés , pero siempre me sentí más cómoda cantando en español. Yo creo que fue por sentirme muy conectada con mis raíces. Era una conexión de sangre, de alma. Desde chiquitica he cantado diferentes géneros: reguetón, cumbias, merengues o rancheras, yo que soy mexicana. Y ahora, la música latina me ha dado muchas cosas como artista, me ha inspirado mucho y me ha ayudado a hablar español. Aunque todavía no es perfecto, soy super ‘pocha’ , pero poco a poco voy mejorando.

¿Tienes algún grupo español o cantante referencia?

Pues he tenido la oportunidad de trabajar con artistas que me han hecho muy feliz. Ana Mena o C. Tangana son como mis hermanos. Aunque estemos en diferentes partes del mundo, es muy 'chulo' que como artistas la música siempre nos una.

¿Conoces a Rosalía?

Obvio. Rosalía es una de las más poderosas de la música en este momento. Yo creo que ella tiene algo muy distinto, es muy única como artista. Sigue queriendo aprender, es muy humilde y eso puedes verlo en sus ojos. Ella está muy enfocada en su trabajo porque para ella no es su trabajo, es su vida.

¿Te consideras feminista?

Sí, pero yo creo que la palabra feminista es muy fuerte. Hay unas feministas que creen en un mundo que solamente es de las mujeres. Para mí ser feminista es saber que tenemos que trabajar juntos, seguirme segura en mí misma, en mi poder y en lo que yo traigo a la mesa. Eso para mí es ser feminista, tener esa confianza, sentirte empoderada y empoderar a las demás.

¿Qué feministas tienes de referencia?

Hay muchas. Desde chiquitica diferentes artistas me han inspirado. Una de ellas ha sido Jenni Rivera, que era una chica que cantaba música regional mexicana y era la reina de ese género. También Jennifer López. Al principio de mi carrera yo hice un cover de 'Jenny from the block' que se llamaba 'Becky from the block' y ella no tenía por qué apoyarme, ni salir en el vídeo, pero quería porque me quería empoderar. Creo que como mujeres en la industria deberíamos hacer eso más.

Dentro de la música urbana, ¿crees que te cuesta más llegar a lugares donde llegan los hombres más fácilmente?

No quiero decir que es más fácil, es una experiencia muy diferente. Yo creo que ellos también han tenido sus batallas. La vida del artista en general no es fácil y yo creo que para las mujeres la experiencia es diferente por muchas razones. Muchas veces nos ven como una marioneta pero eso está cambiando poco a poco, lo que me da mucha felicidad. Mujeres como Rosalía que son como diosas, con esa actitud de estoy aquí y no me vas a cambiar. Así es como quiero cantar mi música, de esta manera, con este tipo de letra. Estamos muy involucradas en lo que queremos hacer con nuestra carrera.

'La respuesta', 'Mayores' o 'Sin Pijama', muchas de tus canciones están dedicadas a hombres y a lo que quieres de ellos. ¿Piensas en alguien cuando las escribes?

(se ríe). Todas esas canciones tienen su historia. 'Mayores' fue la primera que llevó mi carrera a otro nivel. Fue una canción de la que todos querían hablar por lo de "que no me quepa en la boca". Los besos... yo estaba hablando de los besos. Al mismo tiempo, hombres artistas tenían canciones con letras más fuertes con doble sentido como “te quiero comer, te va a encantar”, pero era la Becky G la que está cantando sobre los besos y eso es un problema porque es mujer.

Con 'Sin Pijama' hicimos una canción dos chicas de puro reguetón. Muchos me dijeron "por qué la vas a cantar con ella [Natty Natasha] si es tu mayor competidora", "por qué quieres compartir el éxito de la canción". Pues por qué no.

Y con 'La Respuesta', continuamos con la conversación porque hablamos de la responsabilidad. Ellos dicen "yo quiero colaborar con ellas porque somos iguales". Maluma me mandó la canción por Whatsapp y me dijo: "hermanita, estoy muy orgulloso de todo lo que estás haciendo. Ayer estuvimos en el estudio viendo tus vídeos y nos tan sentimos inspirados que escribimos esta canción". Y me encantó.

Tus abuelos son mexicanos, y dices sentirte mitad mexicana, ¿qué te parece las políticas que está aplicando Donald Trump en la frontera?

Es algo muy complicado. Yo trato de enfocarme en las cosas positivas, de usar mi plataforma para ayudar. Pero yo creo que en política tenemos nuestras diferencias. Esto a mí me afecta mucho, ha afectado a personas de mi familia, a muchos de mis seguidores y al final del día si no eres humano qué estamos haciendo. Qué estamos haciendo para hacer la diferencia. Yo creo que lo más importante es quedarnos unidos y seguir hablando de lo que está pasando.

¿Cómo ves a la Becky G del futuro?

Es algo muy raro ¿no?, pensar en eso. Solamente tengo 22 años, todavía soy baby , pero empecé trabajando a los nueve años, así que me siento muy viejita. No sé cómo explicarlo, pero he vivido ya muchas vidas. Estar en este momento de mi carrera, tener la oportunidad de trabajar con diferentes artistas, estar de gira, viajar por el mundo y llegar a este nivel y saber que hay mucho más, es algo que me llena de emoción, de orgullo y me inspira mucho.