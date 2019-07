Stevie Wonder anuncia que deja la música para someterse a un trasplante / ()

El cantante estadounidense Stevie Wonder, de 69 años, recibirá un trasplante de riñón el próximo septiembre para lo que ya tiene un donante, según anunció el artista durante su actuación en el festival British Summer Time

Wonder explicó este fin de semana a sus seguidores durante el concierto que la operación se efectuará dentro de unos dos meses, después de ofrecer varios conciertos ya programados.

"Estoy bien, estoy bien, todo bien. Tengo un donante y todo está bien. Quiero que lo sepáis, he venido aquí para daros mi amor y daros las gracias por vuestro amor. Os quiero y que Dios os bendiga", dijo durante su actuación en el Festival, que se celebra cada verano en el londinense Hyde Park,en la capital británica.

Wonder dio la noticia después de interpretar el tema 'Superstition', uno de sus grandes éxitos, y explicó que había decido hacerlo público para evitar que se propaguen "rumores" sobre su estado de salud.

El músico, uno de los grandes músicos de la historia, es autor de decenas de discos que han puesto banda sonora al siglo XX, especialmente en los años 70, cuando Wonder encadenó una decena de álbumes míticos como 'Talking book' o 'Songs in the key of life'.