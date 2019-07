Puyol: "Neymar, Messi, Suárez y Griezmann son compatibles, pero hay que buscar un equilibrio"

El que fuera capitán del Barcelona, ha opinado hoy sobre la actualidad blaugrana: desde la posible llegada de Griezmann o Víctor Valdés, hasta la compatibilidad de Neymar con las demás estrellas en la delantera culé.

Sobre la posible incorporación del ariete francés, Puyol confía en el cariño de la afición hacia él: "Primero tiene que venir y si viene estoy convencido de que toda la afición estará con todos los jugadores del Barcelona, y a la que marque un gol todo el mundo le va a querer"

Después de la ausencia de Neymar en el entrenamiento del PSG, y el consioguiente comunicado del club parisino, los rumores siguen desatados en relación a la posible llegada del brasileño a las filas culés. Preguntado sobre la compatibilidad de Neymar, Griezmann, Messi y Suárez: "Los grandes jugadores son compatibles, pero sí que siempre hay que buscar un equilibrio y para eso está el entrenador. La temporada es muy larga y muchos partidos, lesiones, entonces cuantos mejores jugadores tengas y mejor plantilla más fácil llegarán mejores resultados".

También añadió que sería feliz si se hace oficial la vuelta de Víctor Valdés, después de que Bartomeu le dejara la puerta abierta durante la presentación de Frenkie de Jong: "Estaré feliz si vuelve Valdés, creo que esta es su casa. Ha estado muchos años, y estoy seguro de que puede aportar mucho. Yo no quiero ser entrenador me va más la dirección deportiva. Ya se verá si vuelvo o no, el fútbol da muchas vueltas, y cada uno tiene su momento" afirma el mítico cinco culé.