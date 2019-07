Sarah Jessica Parker revela que fue acosada por "una gran estrella del cine"

El nombre de Sarah Jessica Parker se suma a la larga lista de actrices que han roto su silencio para denunciar acosos sexuales. La protagonista y una de las productoras de Sexo en Nueva York ha confesado que sufrió acoso por parte de una "gran estrella del cine".

La actriz ha revelado en el programa Fresh Air que hace unos meses, y con motivo del movimiento del "Me Too" comenzó a reconocer los innumerables comportamientos inapropiados que ha sufrido por parte de hombres. Entre todas esas desagradables experiencias, Parker reveló que esa "gran estrella" le hizo comentarios sobre su cuerpo y que su actitud "cruzaba todos los límites".

La protagonista de Sexo en Nueva York no quiso desvelar la identidad del actor ni el proyecto en el que coincidieron, pero aseguró que no se sentía "tan poderosa como el hombre que se estaba comportando de manera inapropiada". La actriz le contó lo ocurrido a su representante "porque sentí que ya no podía transmitir lo incómodo que era para mí", comentó.

A partir de ese momento el acoso sufrido por un compañero de reparto "se detuvo", pero compartir con su acosador el día a día no fue "agradable", concluyó Sarah Jessica Parker.