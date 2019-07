El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, aseguró este martes que sigue sin haber caso Neymar pese a que el director deportivo del PSG, Leonardo Nascimento, abriera la puerta a un posible traspaso del jugador brasileño tras no presentarse al primer entrenamiento de la pretemporada.

"Me remito a lo que dije el pasado viernes (en la presentación de Frenkie de Jong). No ha cambiado nada, todo sigue igual", respondió Bartomeu en el acto de presentación del brasileño Neto como nuevo portero del conjunto azulgrana.

Pese a que el presidente del Barça volvió a negar el posible regreso de Neymar al Camp Nou, no descartó que el club pueda reforzarse con algún jugador más en las próximas semanas. "Nosotros siempre estamos abiertos al mercado hasta el 31 de agosto", apuntó. Y es que el delantero francés Antoine Griezmann y el defensa holandés Matthijs de Ligt siguen estando en la agenda azulgrana.

Cambio del PSG

El París Saint Germain (PSG) dejó ayer la puerta abierta para que Neymar se vaya, pero eso exige que haya una oferta que le convenga aunque por ahora no ha recibido ninguna y solo ha tenido "contactos muy superficiales" con el Barcelona.

Así lo señaló este lunes Leonardo en Le Parisien, donde admitió que "está claro para todo el mundo que se quiere ir. Pero en el fútbol un día dices una cosa y al día siguiente otra... Es increíble pero es así".

Leonardo contó que ha hablado con Neymar y con su entorno, que las cosas están claras para todas las partes. "Lo único concreto ahora es que tiene todavía tres años de contrato con nosotros. Y como no hemos recibido una oferta, no se puede discutir de nada".

A ese respecto, puntualizó las declaraciones del presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, que la semana pasada daba a entender que el PSG no lo quería vender. "Es él quien lo dice... Pero nosotros no hemos visto que el Barcelona esté en posición de comprador" porque pese a los "contactos muy superficiales" que se han mantenido con el club catalán, no han "recibido ninguna oferta".