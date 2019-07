Casado descarta que el PP vaya facilitar la investidura de Sánchez: "Igual se tiene que empezar a hablar de coaliciones"

El líder del Partido Popular (PP), Pablo Casado, le ha vuelto a negar al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que su formación vaya a facilitar la investidura con una "abstención táctica" y, al mismo tiempo, le ha instado a poner fin a la situación de bloqueo institucional, recordándole que "igual se tiene que empezar a hablar de coaliciones".

Tras la reunión mantenida en la tarde de este martes (la cuarta desde el 28-A), que ha durado alrededor de una hora y 15 minutos, Casado ha explicado en el Congreso de los Diputados que no va a apoyar a Sánchez porque "están en las antípodas", porque sus votantes no quieren que haya un gobierno de izquierdas y porque "no sería bueno que España se quedara sin alternativa política".

Casado considera que la pelota está en el tejado del líder socialista y le ha pedido que deje de "perder el tiempo". En su opinión, "cada uno elige sus socios y Pedro Sánchez ya ha elegido los suyos" ya que, según ha detallado, ha alcanzado multitud de acuerdos con Podemos y los partidos nacionalistas en varias comunidades autónomas, diputaciones y gobiernos municipales.

El líder popular, de todas formas, sí se ha mostrado dispuesto a apoyar en esta legislatura los Presupuestos Generales, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, así como hasta un total de 11 pactos de estado en distintas materias.