Ahinoa Arteta confiesa que fue violada en Nueva York: "Casi me matan"

La soprano Ainhoa Arteta confesó este lunes en el programa presentado por Isabel Gemio, Relatos con Alma de Televisión Española, que fue violada en plena calle cuando regresaba a casa. Este episodio sucedió hace años en Nueva York, cuando Arteta trataba de abrirse camino en el mundo de la ópera en Estados Unidos.

La cantante ha relatado que la violaron el día que recibió su gran oportunidad, "el día que me daban mi primera ópera", interpretaría a Clorinda en La Cenicienta de Gioachino Rossini. Contó en el programa de Gemio que "al día siguiente no tenía tiempo ni para hacer duelo, ni para pensar en lo que me había pasado", tan solo tenía cuatro días para aprenderse la partitura de su estreno.

Además, Ainhoa Arteta reveló que no solo fue la violación, "casi me mata esa persona", y explicó que tras denunciar lo ocurrido a la Policía le dijeron que "si no le habían matado podía estar contenta".

Después de vivir este traumático episodio que le ha marcado toda su vida, cuando alguien a quien le gustaba se le acercaba "era la cosa que más le podía repugnar" y rechazaba a las personas "hasta con mala educación" le confesó a la extremeña.

La soprano se trasladó a Estados Unidos para estudiar interpretación en Actors Studio de Nueva York, mientras trabajaba cuidando de una niña, motivo por el que llegaba muy tarde a casa. En aquellos tiempos vivía en una mala zona de la ciudad: "De día era el mercado de la carne y de noche había prostitutas, proxenetas, drogas... Había un submundo tremendo", explicó.

Además de Ainhoa Arteta, la cantante Vanesa Martín relató en el programa de Isabel Gemio que fue víctima de abusos cuanto tenía 18 años por parte de un productor: "Tuve que escaparme". Un episodio que le ha hecho tener "un carácter más distante" con la gente, tal y como ella misma ha afirmado.