Beth ('OT 2') reaparece muy cambiada y habla de su dolorosa enfermedad

Beth Rodergas no consiguió ganar la segunda edición de 'Operación triunfo', pero sí conquistó con 'Dime' a todos los televidentes que siguieron ese año la preselección del Festival de Eurovisión, resultando elegida para representar a España en el 2003. Muchos eran los que tenían claro por aquel entonces que la cantante catalana iba a triunfar en el popular certamen con la susodicha canción. Sin embargo volvió a nuestro país con una octava posición. Eso sí, el tema se convirtió en un auténtico hit de la época.

Beth en el programa 'Al cotxe' / TV3

'Dime' no era del agrado de Beth. Ella misma lo dijo en varias ocasiones. Ahora, 16 años después, la artista ha vuelto a hablar de su experiencia en Eurovisión y su polémica relación con el que ha sido el tema más exitoso de su carrera discográfica.

"Era la única persona del Estado a quien no le gustaba esa canción", ha admitido la cantante en el programa 'Al Cotxe!' de TV3. "No la quería poner ni en el disco, no la quería cantar en los conciertos y la gente me la pedía. Fue un pelín trauma, la defendí pero aquella noche le dije a Nina que allí acababa aquello y pasaba página".

Beth reaparece y habla de Eurovisión / TV3

"Representar a España en Eurovisión me lo encontré, no me hacía especial ilusión", ha aclarado también.

Beth habla de su enfermedad

Durante su visita a la televisión autonómica, Beth también ha hablado de la endometriosis, la enfermedad que padece desde los 16 años y que, tal y como ella misma afirma, está silenciada. De hecho ha dicho que "si la tuvieran los tíos se sabría más" sobre ella.

"Me operaron dos veces de los ovarios. Cada mes cuando tengo la regla el tejido se tiene que desprender pero pequeños trocitos se quedan aferrados al cuerpo, como en el recto o en el apéndice", ha explicado la intérprete. "Se pueden hacer quistes. Es muy bestia el dolor de regla, he llegado a desmayarme, a vomitar, a tirarme por el suelo. Es un dolor muy heavy".