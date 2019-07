El juicio por rebelión a Josep Lluís Trapero comenzará el 20 de enero

El tribunal presidido por Concepción Espejel y compuesto además por Francisco Javier Vieira y Ramón Sáez Valcárcel, quien será ponente de la sentencia, juzgará a los cuatro acusados a partir del próximo 20 de enero, en un juicio que se celebrará en la sede de San Fernando de Henares de la Audiencia Nacional y que contará con unas 25 sesiones.

La Fiscalía fue más allá en su escrito de acusación que la propia juez instructora de la causa, Carmen Lamela, quien solo procesó a Trapero y al resto de investigados de sedición y organización criminal. El Ministerio Público acusó al depuesto major de los Mossos de un delito de rebelión por el que solicita 11 años de cárcel, al considerarle una “pieza clave” para “llevar a cabo el plan secesionista”, el evitar que el Gobierno pudiera utilizar a los Mossos para impedir la desobediencia.

La Fiscalía pide idéntica pena para el exdirector general de los Mossos, Pere Soler, y para el exsecretario general de la Conselleria de Interior, Cèsar Puig, mientras que solo pide 4 años de cárcel por sedición para la intendente de la policía autonómica, Teresa Laplana.

Por su parte, la defensa de Trapero pide la libre absolución al asegurar que “no ha participado, no ha intervenido y no ha compartido” el plan independentista “ideado” por Carles Puigdemont. En su escrito de defensa, no duda en calificar de “ilegal” el referéndum del 1-O y sostiene que siempre actuó “desde el más riguroso respeto al orden jurídico constitucional, obedeciendo y cumpliendo los mandatos” judiciales.