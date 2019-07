La mitad de los autónomos no se irá de vacaciones de verano

La organización de autónomos ATA ha vuelto a hacer su encuesta pre vacacional para conocer los hábitos de decanso del colectivo de trabajadores por cuenta propia, y el resultado (extraído de 1.494 cuestionarios validados) es que más de la mitad de los autónomos no tendrá vacaciones estivales: el 51,3% de los consultados dice que no se irá de vacaciones de verano; el 11,5% afirma que se irá de vacaciones, pero en unas fechas distintas y el 39,8% cree que no podrá disponer de días libres en todo el año. Los autónomos que confirman que disfrutarán de vacaciones estivales son el 42,3%, mientras que un 6,4% no sabe o no contesta.

Por edad, los autónomos que ven más posible disfrutar vacaciones en verano son los que tienen entre 40 y 54 años; también los que tienen hijos menores de 6 años, los que tienen trabajadores en sus negocios y los que se dedican a ocupaciones que cierran en verano (profesionales, inmobliarias, administrativas...) presentan los porcentajes más altos entre los que dicen que tendrán días libres en verano.

Por lugares de vacaciones, la playa es con diferencia el lugar favorito de los autónomos (44,6%), seguido de la segunda residencia (14,1%) y un viaje al extranjero (11,8%). Con todo, sólo uno de cada diez autónomos logra desconectar por completo durante sus días libres (el 9,6%); el resto, sigue pendiente de alguna forma u otra, incluido un 29,3% que está siempre atento a lo que pasa en el trabajo.

Entre los autónomos que no disfrutan de vacaciones, el 35,8% dice que no se va porque "perdería clientela"; un 26,7% da como motivo que no puede permitírselo económicamente, y un 22,3% alega que su volumen de negocio es tan bajo que no puede permitirse estar ni una semana sin ingresos. El 15,2% no sabe o no contesta.