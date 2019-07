Bruselas desdramatiza el riesgo de nuevas elecciones en España

A preguntas directas, respuestas claras. Bruselas no considera un riesgo para la economía la posibilidad de nuevas elecciones, aunque esto implique prorrogar los presupuestos actuales que son ya una prórroga de los que presentó el PP en el 2017. “Sí, sí, sí... ¿qué pasa si hay elecciones nuevas o si no hay?, ¿Qué pasa si el resultado es este o es otro?,” dice el comisario socialista Pierre Moscovici que, aunque asegura que nunca responde a preguntas hipotéticas, este miércoles ha dejado claro que las elecciones, si Pedro Sánchez acaba convocándolas, no son ningún problema para la economía.

“Las previsiones económicas están hechas con solidez y, teniendo en cuenta la situación efectiva que existe en España, tengo la certeza que nuestras previsiones tienen fortaleza y que la economía española mejora de verdad”, ha dicho antes de asegurar que “no es la primera vez que hay incertidumbres en España y siempre sale reforzada, lo que me alegra”.

Sus técnicos han añadido otro regalo al equipo de Sánchez, corrigiendo -sin atreverse a hablar ante los micros- sus posiciones contra el aumento del salario mínimo. Lo que en noviembre del 2018 era una amenaza para los puestos de trabajo hasta el punto que podía acabar impidiendo la creación de 70.000 nuevas plazas en el mercado laboral español, es hoy algo incluso positivo porque ha reducido las desigualdades al aumentar la renta de las familias.

Dicho de otra manera, Bruselas no ha visto indicio alguno de aquellos nubarrones en los estudios de instituciones técnicas, por lo que considera que el riesgo de perder los puestos de trabajo que, con tanto detalle, se contabilizaron hace menos de un año, ha desaparecido, aunque por el momento creen que es prematuro hacer ninguna evaluación más oficial, avalando la evasiva respuesta que ha dado el Comisario de Economía en su comparecencia ante la prensa.

El crecimiento previsto para España, el 2,3% para este 2019, dobla prácticamente el de la zona euro fijado en 1,2% en estas previsiones económicas, el peor de los datos previstos desde el 2015 cuando Alemania, hoy estancada en un 0,5% crecía a un ritmo cercano a los 2 puntos. Al margen del problema italiano -cuya economía sigue en crecimiento cero o con crecimiento del 0,1, que a efectos económicos es casi lo mismo. Un problema que sigue amenazando a la Europa del euro aunque la Comisión quiere cerrar mandato con un tono optimista.