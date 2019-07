Martínez Almeida: "Carmena me pidió que reconociera que he sido un poco gilipollas con ella"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha desvelado la conversación que mantuvo con Manuela Carmena después de las elecciones y días antes de la investidura que fue grabada sin sonido por las cámaras de televisión. En un momento del cara a cara, la exalcaldesa le dice: "En lo personal sí que me gustaría que algún me dijeras: he sido un..." Lo siguiente no se escucha, pero Almeida ha contado que lo que Carmena le dijo fue que "reconociera que he sido un poco gilipollas con ella". El alcalde ha explicado en Antena 3 que su respuesta a Carmena fue admitir que había sido "un poco duro" y que lo otro le parecía "fuera de tono". "No entiendo ni comparto esa reflexión sobre mi comportamiento. Si ella tiene esa sensación de agravio lo podemos hablar tranquilamente", ha dicho José Luis Martínez-Almeida.

Sobre su antecesora también ha dicho el actual alcalde que "ni come ni deja comer" y que desde la oposición habría "contribuido a mejorar la democracia". Almeida ha recordado que hace cuatro años él sí optó por quedarse en la oposición, a diferencia de lo decidido por Carmena, y que lo hizo porque asumió "el mandato de los madrileños".

El 'popular' ha asegurado que se alegra mucho de la actividad pública que está teniendo Carmena y ha ironizado con el hecho de que esté concediendo ahora más entrevistas que cuando era alcaldesa. "Pero ¿por qué no está en la oposición? Creo que habría hecho un gran papel. Está fuera y ni come ni deja comer. Haría una labor extraordinaria desde la oposición haciendo pedagogía", ha dicho.