Los diputados socialistas que se abstuvieron en la investidura de Rajoy le piden al PP que haga lo mismo

"Quienes firmamos este texto fuimos diputados socialistas en la XII legislatura. El 29 de octubre de 2016 nos abstuvimos en la segunda votación para la investidura del candidato de vuestro partido, el señor Rajoy, como presidente del Gobierno de España". Así arranca la carta que 66 diputados socialistas han dirigido a los actuales diputados del PP en el Congreso. Un texto titulado Un camino difícil y honorable en el que les recuerdan que tomaron esa decisión "en el límite de la disolución automática" para desbloquear la situación política y evitar la repetición electoral.

"Los socialistas le dimos muchas vueltas a esa salida durante aquellos meses del verano de 2016. Y por más vueltas que le dimos, la única salida practicable era nuestra abstención en la votación de investidura del señor Rajoy", reza la carta, en la que también definen aquella decisión como "un verdadero sacrificio".

"Atrapados entre la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción, cada uno de los diputados socialistas de la XII legislatura, cada uno de sus militantes, cada una de sus agrupaciones locales, es decir, todo el PSOE, sufrimos el mayor desgarro que hemos vivido desde que recuperamos la democracia en España", dicen.

Los diputados socialistas explican también que su mayor miedo es que esa abstención fuese interpretada y utilizada por sus adversarios como una connivencia entre PSOE y PP. Pero reivindican que "no fue una abstención negociada a cambio de algo" y que, finalmente, se abstuvieron "para que España tuviera un gobierno" y para "acabar con una parálisis institucional que alcanzaba a toda nuestra democracia".

Ahora los 66 diputados socialistas le piden reprocidad al PP: "Si no sois capaces de formar una mayoría de investidura con más votos que nosotros, sería razonable que os abstuvierais sin condiciones, como hicimos nosotros. No os pedimos que asumáis nuestros valores o apoyéis nuestras políticas. Os pedimos que no bloqueéis la formación de gobierno".

Entre los firmantes de la carta están la visecretaria general Adriana Lastra, el secretario de organización José Luis Ábalos, el expresidente del Congreso Patxi López, o el que fuera aspirante a dirigir el partido, Eduardo Madina, entre otros.