Carmen Machi confiesa que dejó 'Aída' por tener "fobia al ser humano"

Carmen Machi fue uno de los máximos exponentes de la ficción española gracias al papel de Aída, un personaje que nació en la serie '7 vidas' y que, tras su apabullante éxito, Telecinco optó por hacer un spin off centrado en su universo. 'Aída', al igual que su predecesora, fue un auténtico fenómeno de masas, haciendo que su protagonista se convirtiera en una de las actrices más afamadas de la televisión.

Machi tuvo que gestionar un nivel de popularidad extremo y, a juzgar por sus últimas declaraciones en El Mundo, la fama ha sido el gran hándicap de su carrera profesional. "El problema fue que la popularidad acabó siendo tan excesiva que logré llevarlo bien", explica. "Gestioné muy mal la fama, pero es que es muy difícil convivir con que todo el mundo conozca tu cara. En el bar, en la tienda, por la calle, fuera de España... Todos te reconocen por tu cara, por tu voz o por tu culo".

Y continúa: "Hay un momento en el que te das cuenta de que, aunque crees que lo estás haciendo bien, es mentira".

Cuando decidió dejar 'Aída' en el año 2009 quedó claro que la intérprete necesitaba un cambio de aires tras 9 años interpretando a este icónico personaje. Así lo corroboró la propia artistas en varias entrevistas, aunque nunca se había sincerado tanto como hasta ahora. "Sufrí ansiedad y fobia al ser humano diagnosticadas. Me quedaba encerrada en el portal, no podía entrar en un restaurante, tenía reacciones toscas cuando alguien se me acercaba, escondía con altivez la timidez y el miedo... Era abrumador", cuenta Carmen Machi.

"Una vez que me di cuenta de que el problema estaba en mí, tomé las medidas necesarias para afrontarlo y levantar la cabeza. Ese fue el momento en el que decidí dejar 'Aída' para recuperar mi vida", concluye.