Dirigentes de Ciudadanos cargan contra Anabel Alonso por su comentario sobre la enfermedad de Rivera

La actriz Anabel Alonso ha mantenido una fuerte discusión con varios dirigentes de Ciudadanos a través de Twitter después de que esta lanzara un comentario bromeando sobre el problema de salud de Albert Rivera. El líder de Ciudadanos fue ingresado por una gastroenteritis aguda derivada de una posible infección por salmonella.

Alonso compartió una noticia de eldiario.es que daba cuenta del estado de salud de Rivera y en el tuit añadía "hay cosas que son difíciles de digerir". La broma corrió como la pólvora en las redes y durante unas horas la humorista ha llegado a ser 'trending topic', especialmente después de su enfrentamiento con varios líderes de Ciudadanos.

Hay cosas que son difíciles de digerir. https://t.co/ZZ2GcziZXL — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) July 10, 2019

El rifirrafe más sonado ha sido con Juan Carlos Girauta, diputado de Ciudadanos, que ha llegado a decir "¿Cuánta basura puede albergar en la mente y en el alma un artista fracasado?", en referencia a la actriz. La contestación de Alonso no ha tardado en aparecer, "¿Os parece que este hombre puede ser "político"? Porque a mi me parece un macarra", ha escrito preguntando a sus seguidores.

¿Cuánta basura puede albergar en la mente y en el alma un artista fracasado? https://t.co/USctqsFU6T — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) July 10, 2019

Más participantes del rifirrafe

Lo cierto es que no ha sido el primero en responder al comentario. Noemí de la Calle, diputada del Parlament de Catalunya, no ha tardado en contestar: "A ver si el enfermo no va a ser Albert...". De nuevo Alonso ha respondido mordaz "Es verdad, hay mucho enfermo. Y en lista de espera."

A ver si el enfermo no va a ser Albert... https://t.co/vrOGjfHiXN — Noemí de la Calle (@Noemi_delaCalle) July 10, 2019

También Patricia Reyes, diputada y secretaria en la mesa del Congreso, ha preguntado en Twitter "¿De verdad ya vale todo?" a lo que Anabel Alonso ha contestado con otra pregunta "Como diría el gran Gustavo Adolfo Bécquer: ¿Y tú me lo preguntas? Vale todo sois vosotros." Después se han enzarzado por las imágenes que dejaron varios dirigentes de Ciudadanos durante la marcha del Orgullo en Madrid. La conversación ha continuado en las redes durante varios minutos.

Algunos usuarios no han perdido el tiempo y han querido participar en el cruce de acusaciones. Una de las respuestas a Girauta ha sido fulminante: "No sé, pregúntale a Toni Cantó o a Felisuco: uno, un intento de actor; el otro, dicen que es humorista. Pues eso, como dice Anabel Alonso hay cosas que cuesta digerir."