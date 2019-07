Griezmann: tres títulos, un récord, dos disgustos... y un adiós esperado

Antoine Griezmann ya no vestirá más la camiseta del Atlético. Al menos durante un buen tiempo. El delantero se va del club madrileño tras cinco temporadas en las que ha sido el referente sobre el campo de un equipo que, como tantas veces en la historia, ha vivido momentos de triunfo y grandes decepciones. Griezmann los ha experimentado tanto a nivel individual como colectivo. A partir de ahora lo hará vistiendo otros colores.

1. Los títulos

Supercopa de España. El Atlético se impuso al Real Madrid nada más llegar él al club. Fue en la temporada 2014-15. Era el año posterior a la Liga ganada en el Camp Nou y la dramática final de la Champions de Lisboa. En la ida del Bernabéu Griezmann entró unos minutos después de que comenzara la segunda parte. Lo hizo en sustitución de Saúl. El partido acabó con empate (1-1) y los goles los pusieron James y Raúl García. El título se decidió en el Vicente Calderón, donde el Atlético ganó 1-0 con un tanto de Mandzukic. Griezmann jugó de titular pero fue sustituido en la segunda parte por el mexicano Raúl Jiménez.

Europa League 2017-18. Se trata de aquel triunfo tan importante por los colchoneros por ser el título que tanto tiempo llevaba buscando ganar Fernando Torres como rojiblanco. Griezmann había estado tan gris como sus compañeros en la fase de grupos de la Champions, pero cuando el equipo pasó a la segunda competición continental dio un recital de efectividad con seis goles, dos de ellos en la final ante el Olympique de Marsella (3-1).

Supercopa de Europa 2018. Los de Simeone le ganaron al Real Madrid al inicio de la temporada pasada en un partido histórico. Griezmann fue titular, pero el papel de goleador le correspondió a Diego Costa, que firmó dos dianas vitales: la que abrió el marcador nada más comenzar el partido y la que sirvió para empatar a dos cuando el Real Madrid había logrado remontar. Al final, los de Simeone ganaron 4-2 en uno de los mejores partidos del último lustro.

2. El récord

Es indudable la aportación de Griezmann al Atlético en el ámbito de los goles. El francés no llegó a Madrid como un delantero nato, pero no tardó en demostrar su capacidad para resolver los partidos con sus goles. A lo largo de estos años los ha firmado de todos los colores, lo que le ha hecho estar en dos ocasiones en el podio del Balón de Oro (2016 y 2018).

Griezmann marca ante el Galatasaray en un partido de la Champions League. / Getty Images

Su trascendencia como goleador capital queda patente en el récord con el que se marcha del Atlético: los 21 goles en la Champions League que le hacen ser el jugador rojiblanco con más dianas en la primera competición continental. Y con diferencia. El segundo es Luis Aragonés, con 12. Eso sí, los dos empatan a 27 goles sumando los marcados en todas las competiciones internacionales de clubes como colchoneros.

3. Los disgustos

Un penalti inolvidable. El joven siempre sonriente que es Griezmann ha tenido que vivir dos momentos duros en su segundo club como futbolista profesional. El primero fue meramente deportivo, un fallo que seguro que no olvidará el resto de su vida. Aquel penalti errado en la final de la Liga de Campeones que enfrentó al Atlético contra el eterno rival en Milán el 28 de mayo de 2016. Los blancos se habían adelantado en la primera parte gracias a un tanto de Sergio Ramos, pero la oportunidad de empatar llegó en el descuento con una pena máxima cometida sobre Fernando Torres. Griezmann estrelló el balón contra el larguero en una acción que pudo ser decisiva en una final que acabó con empate en los 120 minutos de juego y con victoria blanca tras la tanda de penaltis.

Los pitos de la afición. El segundo motivo de disgusto lo constituyen las distintas veces que fue pitado por su propia afición, sobre todo al final de la temporada 2017-18, en la que se especuló durante meses sobre su posible marcha y parte de la grada se lo reprochó en varios partidos pese a los intentos de sus compañeros y de su técnico por evitarlo. Se escuchó cuando fue cambiado en un derbi ante el Real Madrid pero sobre todo en el último partido de ese año contra el Eibar en casa. Tal fue la presión que sintió el delantero que Fernando Torres se acercó a él para darle mensajes de ánimo y Godín se desplazó hasta una parte de la grada para pedir gritos de ánimo hacia el francés, algo que también hizo Simeone desde el banquillo dirigiéndose a todo el estadio.

4. El adiós esperado

Pocos seguidores del Atlético confiaban en que Antoine Griezmann seguiría mucho más tiempo en el club pese a haber renovado con una mejora salarial significativa. Primero, porque tardó en decidirse la temporada pasada, en la que todo acabó con un documental en el que anunciaba su decisión. Segundo, porque esa renovación supuso una importante subida salarial pero una cláusula que si bien crecía hasta 200 millones se rebajaba a 120 este mes de julio. Griezmann anunció el 14 de mayo que no seguiría en el Atlético. Comunicó su decisión tras una reunión en la que los directivos rojiblancos y el técnico le pidieron que hablara para poder construir un nuevo proyecto en el que no solo había que suplirle a él, sino también a otros hombres importantes, como Godín, Lucas, Juanfran y, a última hora, Rodri Hernández. El francés ya no volverá a celebrar más goles con la elástica rojiblanca y el siete a la espalda. Ahora le tocará hacerlo al joven Joao Félix.