El exfutbolista y entrenador Sinisa Mihajlovic padece leucemia

Sinisa Mihajlovic, exjugador y actual técnico del Bolonia, ha comunicado que le han detectado leucemia en unos controles médicos rutinarios: "Se descubrieron algunas anomalías en mis análisis. Habíamos dicho que tenía fiebre, pero tenía que hacer más pruebas. Tengo leucemia"

El serbio no pudo contener las lágrimas, en señal de las muestras de cariño que había recibido: "Estas no son lágrimas de miedo, respeto a la enfermedad, y le plantaré cara, de la misma manera que he hecho siempre. Venceré a esta enfermedad por mi familia. He recibido casi 600 mensajes, pido disculpas a los que no he podido responder. No tengo miedo, sé que ganaré . Lloré mucho estos días, conmovido por los mensajes de afecto"

A pesar de comenzar el tratamiento este martes, Mihajlovic seguirá compaginándolo con su trabajo en el banquillo del Bolonia: "Quiero agradecer al Bolonia, porque me hizo sentir uno de la familia. Soy la última persona que pensé que podía enfermar, todavía estoy bien y si no hubiese realizado los exámenes no lo habría descubierto. En un momento cambia tu vida, y es más fácil combatirla con controles constantes".