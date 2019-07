La broma de Ricciardo a Carlos Sainz: un golpe en la entrepierna en pleno directo

Daniel Ricciardo ha vuelto a hacer de la suyas en la previa a la carrera de la Fórmula 1 en el circuito de Silverstone. Durante la entrevista en directo de Carlos Sainz y Lando Norris a la cadena de Movistar + antes del 'drivers parade', el piloto de Renault le gastó una pequeña broma al español. Pasando agachado por delante de las cámaras, para no salir en imagen, Ricciardo aprovechó la ocasión para darle un pequeño golpe al español en sus partes. La reacción de Sainz fue salir corriendo detrás del australiano para darle una pequeña patada en el culo entre risas, como parte de la broma.

Instantes después, Noemí de Miguel, reportera de Movistar +, no dudó en preguntarle a Ricciardo por qué le había dado ese golpe a Carlos Sainz. "Estaba asegurándome que estaba despierto", confesaba entre risas. "No sé, no he sentido mucho, quizá estaba nervioso y no concentrado", añadía después.

Ricciardo ya había demostrado este pasado jueves lo bien que se lo pasa durante los fines de semana de carreras. En esa ocasión, el australiano piloto de Renault provocó un ataque de risa de Lando Norris, compañero de Sainz, en plena rueda de prensa cuando un periodista le lanzaba una pregunta a Lewis Hamilton. La risa del joven piloto de McLaren provocó que toda la sala acabara contagiándose, con Ricciardo como principal autor de la situación.