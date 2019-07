Víctor Valdés, a punto de volver al Barcelona para dirigir el Juvenil A

Ya ha habido los últimos contactos y en las próximas horas se celebrará la reunión definitiva para cerrar el regreso de Valdés. La Cadena SER ya adelantó que el Barça gestionaba el fichaje de Valdés para el fútbol base, el presidente Josep María Bartomeu en rueda de prensa y esta misma semana se cerrará definitivamente el fichaje. Valdés se acaba de sacar el título de entrenador y este año se ha proclamado campeón con el juvenil del Moratalaz.

AMPLÍEM INFO | Victor Valdés torna al Barça ‼️



📌Està prevista una darrera reunió de manera imminent per confirmar a Valdés.



📌Més canvis: el club vol una estructura específica pel fbase amb un director esportiu propi que podria ser un ex jugador #FCB.https://t.co/lKCigsfJ9R — Esports SER Catalunya (@EsportsSER) 15 de julio de 2019

Bartomeu ha llevado personalmente la incorporación de Valdés. Se llegó a plantear la posibildad de que entrenara al filial pero, al final, el club mantendrá a García Pimienta como técnico del Barça B y Valdés se incorporará al Juvenil A, a la espera de cerrar los detalles en la próxima reunión. Fuentes del Barça y del entorno del futbolista ha confirmado a la SER que el fichaje está casi cerrado y que Valdés volverá para dirigir el juvenil A.

El presidente desveló el pasado 5 de julio una conversación con Valdés: “Me llamó Víctor hace unos días y hablé con él. He seguido su éxito esta temporada y me dijo: ‘Presi, ¿no crees que es hora de volver a casa? Le dije que pienso que sí pero que me deje unos días para ver cómo poder encajarlo. Estoy encantado de que vuelva y estoy seguro de que alguna propuesta le haremos estos días”.