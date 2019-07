Sandra Barneda vuelve a Telecinco: "Me ha costado sentirme orgullosa de mí misma"

Tras dejar temporalmente Mediaset y afrontar un nuevo reto profesional en Youtube, Sandra Barneda regresó este domingo a Telecinco para coger el relevo a Emma García al frente de 'Viva la vida' durante las vacaciones de verano.

"Este programa tiene un título muy aplicable: vive la vida, viva la vida", dijo la periodista nada más sentarse en el sofá. "¿Tú vives la vida?", le preguntó entonces Emma, a lo que Sandra contestó: "Sí, pero quiero vivir la vida más despacio de lo que la vivo porque mi cabeza va muy deprisa y no aprovecho el momento en el que estoy".

Durante la entrevista, la presentadora titular rescató algunas imágenes de los inicios de Barneda, pero también el momento más emocionante que vivió recientemente con motivo del Orgullo LGTBI. Fue en su canal de Youtube donde confesó que le había costado mucho sentirse orgullosa de sí misma, palabras que volvió a subrayar en el programa de Telecinco. "Juzgamos demasiado y escuchamos muy poco", añadió la también escritora.

"La televisión es honestidad y no puedes seguir en televisión sin hablar de temas que están en la calle y que tú los estás sufriendo", afirmó Sandra haciendo referencia al momento el que decidió hablar con total normalidad de su orientación sexual.

"Es un tema de responsabilidad y coherencia con una misma", decía al respecto. "Me gusta meterme en las cosas que creo, por eso me sentía restada. Y de la misma manera que compartimos con el público cosas que nos ocurren ¿por qué no compartir esto?".