De Laurentiis se dirige al Real Madrid: "No entiendo por qué al Bayern se lo ceden y a nosotros nos piden 42 millones"

En el centro de entrenamiento del equipo italiano, en Dinamo, el presidente del SSC Nápoles no ha dudado ni un segundo a la hora de mandarle un mensaje al Real Madrid con respecto a la situación que viven ambos clubes en relación a James.

Declarando a varios medios de comunicación durante la estancia en el lugar de entrenamiento de la escuadra italiana, Aurelio De Laurentiis habló de la cesión que esperan conseguir de cara a la siguiente temporada, James Rodríguez: "No entiendo por qué al Bayern se lo han cedido, cuando tienen tres veces nuestro presupuesto, y a nosotros nos piden 42 millones" declaró.

El Nápoles necesita más jugadores para reforzar su ataque, no solo al colombiano. Es por eso que el primer mandatario del club "Gli Azzurri" no descarta, si consigue la cesión de James Rodríguez, fichar a un atacante más: "Si James pudiera llegar cedido, nadie diría que no, porque así me permitiría fichar también a otro ... ¿Pépé?, podría ser, veremos" concluyó De Laurentiis refiriéndose a Pépé, actual jugador del Losc Lille francés.