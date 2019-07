Los fondos 'buitre' llegan a Vallecas

La compra masiva de viviendas a administraciones públicas y a bancos por parte de fondos de inversión se está traduciendo en un aumento de los alquileres y condiciona el acceso a la vivienda de las personas con menos recursos. Estas consecuencias pueden comprobarse ya en Vallecas, uno de los barrios más grandes de Europa y de los más humildes de Madrid.

En la calle Sierra Meira 82, en el barrio de Nueva Numancia, viven Vanesa, Jose y sus dos hijos. Recuperaron un piso vacío de La Caixa porque no tenían medios para acceder a una vivienda y llevan cuatro años pidiendo poder pagar un alquiler social. En diciembre de 2018 el banco vendió todas las casas del edificio a Coral Homes, inmobiliaria del fondo de inversión Lonestar, y el 19 de julio se enfrentarán al tercer intento de desahucio. "Hemos intentado negociar por todos los medios con La Caixa", dice Vanesa, pero "no quieren llegar a ningún acuerdo, quieren desahuciar y vaciar el bloque".

El de Sierra de Meira es uno de los 13 bloques de viviendas de Vallecas inmersos en procesos de desahucio que se han puesto en contacto con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca del barrio, que intenta conseguir un alquiler social para los inquilinos. "Nuestros contactos son con La Caixa, que consideramos responsable de este desahucio, pero hasya el momento han sido infructuosos, dice Diego Sanz, de la PAH Vallekas, quien se queja de que la entidad ya no acepta alquileres sociales, como sí hacía antes. "El motivo por el que antes sí y ahora no nos lo tendrían que explicar. Ahora mismo muchísima gente del barrio de Puente de Vallecas no ha salido de la crisis, con lo cual no entendemos el cambio de criterio. de hecho los pisos de alquiler están más caros y hay más desahucios por impago del alquiler ahora que durante la crisis", comenta.

No muy lejos de la casa de Vanesa, en el distrito de Villa de Vallecas, decenas de familias se han juntado para no pagar una subida del alquiler que consideran abusiva. Viven en tres bloques del Ensanche de Vallecas que Fidere, filial del fondo de inversión Blackstone, compró a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo en 2013. Los vecinos denuncian que al renovar sus contratos se les están aplicando subidas de hasta el 80%. Los pisos sociales a los que accedieron se han convertido para ellos en pisos de lujo después de que Fidere se hiciera con ellos. "Son compañías que lo mismo que llegan, se van. Cuando hemos luchado para cambiar la Ley de Arrendamientos Urbanos y que recogiera el límite a los precios, Blackstone le dijo al gobierno: 'yo tengo millones de euros comprometidos en invertir y sanear a los bancos que están todavía con el problema del ladrillo, como hagáis esta ley, los retiro'. Afecta así [la llegada de los fondos al mercado inmobiliario]", explica Diego Sanz.

En las últimas semanas, la iniciativa de no pagar la subida de los alquileres se ha extendido a otros dos bloques de viviendas madrileños gestionados por Blackstone en el barrio de Carabanchel y en el municipio de Torrejón de Ardoz. Ya son más de un centenar las familias de estos edificios que se han sumado a la iniciativa 'Bloques en lucha', promovida por el Sindicato de Inquilinas y la PAH. "No son fondos de 'cuatro mataos', si no que tienen miles y miles de viviendas, así que es fácil unirse contra ellos, porque son mucha gente afectada", comenta Sanz. "Eso es lo bueno: que no estás completamente a merced de estos fondos. Si la gente se une y acuerda no pagar la subida de alquileres o no irse de casa sin un alquiler, pues estos fondos tendrán que negociar. Como de hecho están haciendo bajo cuerda", concluye.