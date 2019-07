Rufián advierte de que "solo la izquierda" pagaría una repetición electoral

"Por Esquerra Republicana no será". Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, asegura que su partido no decidirá hasta este viernes si se abstiene o apoya la investidura de Pedro Sánchez, pero sí ha insistido en la necesidad de que PSOE y Podemos negocien "hasta el último minuto", pidiéndole a ambos partidos "que dejen de hablarse y de amenazarse a través de titulares" de prensa.

Después de reunirse durante una hora con Adriana Lastra, portavoz parlamentaria del PSOE, Rufián ha explicado ante la prensa que le ha trasladado su "exigencia de que hagan el favor de negociar" para ponerse de acuerdo "porque sus votantes se lo merecen" y porque "Podemos y el PSOE están condenados a entenderse".

Rufián ha dejado claro que no quiere que se repitan las elecciones porque lo pagaría "solo la izquierda". En su opinión, "entre los que no van a ir a votar y los que nos meterán en el mismo saco, aquí palmamos todos".

"Queremos que esto avance porque la gente está cansada y quiere que los políticos hagamos política", ha dicho Rufián. "[El 28-A] se frenó lo que se frenó. Darle una segunda oportunidad a Casado, Rivera y Abascal sería una torpeza histórica".

Convencido de que la sentencia del procés será "terriblemente dura e injusta", Rufián ha asegurado que el voto de ERC será el mismo que el de Bildu porque mantienen un acuerdo de colaboración, pero ha dicho también que no depende de Podemos ni de JuntsxCat.

Sin acuerdo a la vista

Tras la comparecencia de Gabriel Rufián, Adriana Lastra ha confirmado antes los medios que el PSOE le ha pedido a ERC "que no bloquee la investidura del Gobierno", a lo que el partido independentista ha respondido con "predisposición", pero sin confirmar el sentido de su voto.

Lastra también ha reconocido que Rufián le ha traslado su preocupación "por no alcanzar un acuerdo de gobierno", pero minutos después de que el portavoz de ERC solicitase un alto el fuego mediático, la vicesecretaria política del PSOE ha vuelto a cargar contra la actitud de Pablo Iglesias en las negociaciones con Pedro Sánchez, tildándola de "maximalista" y acusándole de supeditar todo a la presencia de nombres en el Consejo de Ministros.

"El señor Iglesias no ha cedido nada y quiere imponer su voluntad", ha dicho Lastra. "No ha querido negociar programas. Solo ha ha querido hablar de nombres y no puede pretender tener un gobierno paralelo a su servicio. Es al presidente a quien le corresponde nombrar ministros de su confianza".

La portavoz socialista ha recordado que en 2016 Podemos ya votó en contra de un candidato socialista y ha llegado incluso a comparar la actitud de Podemos con "los años de la pinza", en alusión al acuerdo de José María Aznar (PP) y Julio Anguita (IU) para desalojar a Felipe González (PSOE) de la Moncloa.