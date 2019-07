Miley Cyrus revela el momento exacto en el que decidió dejar de ser Hannah Montana

La actriz Miley Cyrus debe su fama, en gran medida, a Hannah Montana. Una serie, protagonizada por la también cantante, que relataba la doble vida de una estrella del pop juvenil que, al mismo tiempo, tenía que comportarse como una chica común en el colegio. Todo ello gracias a una peluca rubia, que parecía suficiente para distinguir a a ambos personajes.

A pesar de que esta serie recibió críticas generalmente favorables, llegando a ser nominada cuatro veces a los Emmy y dos a los Bafta, los creadores decidieron poner punto y final a la serie en su capítulo número 100. Los buenos datos de audiencia no convencieron a una Miley Cyrus que sentía que ya era demasiado mayor como para interpretar a este personaje. Por esa misma razón, y dado que era la protagonista, decidieron dar por finalizada la serie.

"No me puedo poner la puta peluca otra vez"

Varios años más tarde, y después de reencontrarse con su característico personaje gracias a un reto viral, la actriz y cantante ha dado a conocer en una entrevista para Elle el momento exacto en el que decidió no volver a interpretar a Hannah Montana: "Una vez cumplí los 18 años me sentía ridícula. En el momento en que tuve sexo pensé, no me puedo poner la puta peluca otra vez".

La actriz confiesa que, cuando cumplió 18 años, llegó a la conclusión de que no podía seguir interpretando a un papel tan infantil. Algo que ya se pudo ver a partir de la tercera temporada, cuando Miley Cyrus había comenzado a crecer mucho más rápido que su personaje. Bajo su punto de vista, pasar a la edad adulta y el hecho de que comenzaba a descubrir y probar cosas que no eran aptas para sus fans, fue definitivo: "Era extraño. Simplemente había crecido"

"Una vez fui al backstage de Disneyland y Peter Pan estaba fumando un cigarrillo"

De hecho, la actriz aprovecha esta entrevista para recordar el incidente del año 2010, cuando se filtró un vídeo en el que se la podía ver fumando marihuana: "Una vez fui al backstage de Disneyland y Peter Pan estaba fumando un cigarrillo. Y pensé, esa soy yo. Ese es el tipo de sueños que estoy destrozando". Por esa misma razón, y después de reconocer que no quería ser una "mascota de Disney", decidió abandonar la serie.

Durante los próximos años, Cyrus se mostraría avergonzada por su paso por la exitosa serie. Sin embargo, una década más tarde, volvería a interpretar a su clásico personaje en redes sociales para celebrar su décimo cumpleaños. En definitiva, una historia de amor/odio con su personaje que ha terminado con final feliz. De hecho, la cantante reconoce que le ha sido de gran ayuda para interpretar a Ashley O en la serie Black Mirror, donde interpreta a otra estrella del pop.