"Es una acusación dura porque los hechos son muy duros y muy graves"

La Fiscalía de Burgos ha aplicado a los tres exjugadores de la Arandina, para quienes pide penas de entre 39 y 40 años de cárcel, el criterio marcado por el Tribunal Supremo en relación a La Manada de los sanfermines de acusarles no de un delito, sino de una pluralidad de delitos de agresión sexual: uno contra la libertad sexual, dos de agresión sexual a una menor de 16 años y un cuarto de agresión sexual "continuado" a la menor. Pero la novedad no está solo en ampliar los delitos de agresión sexual, sino en considerar como cooperadores necesarios a los acusados cuando estos no estaban participando directamente como autores.

Algo que para Luis Antonio Calvo, abogado de la Asociación Clara Campoamor, que ejerce la acusación particular en el caso, no supone "una nueva línea" sino simplemente un recuerdo de cómo se ha aplicado hasta ahora la ley.

Entrevistado en el informativo Hora 14, Calvo se hamostrado convencido de que la Fiscalía, "lógimcamente", ha creído al 100% a la menor: "Todas las pruebas practicadas sobre la declaración de la menor nos han ido demostrando que lo que decía era verdad y los hechos entendemos que han sucedido de esa manera".

El abogado de la Fundación Clara Campoamor ha detallado también que solicitarán penas similares a las que ha pedido la Fiscalía. "Aún no hemos fijado cuantía de las penas porque el Minsiterio Fiscal se ha movido en el rango más alto de las penas", ha dicho. "Es una acusación dura, como tiene que ser, porque los hechos son muy duros y muy graves".

Analizando el caso de los jugadores de la Arandina, la Fiscalía pide 15 años para Raúl Calvo y 14 años para Carlos Cuadrado y Víctor Rodríguez como autores de cada una de las tres agresiones sexuales. Pero añade 24 más a cada uno de los acusados, 12 por cada una de las agresiones en las que actuaron como partícipes, esto es como cooperadores necesarios para que se consumara el delito.