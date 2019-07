De 'top manta' a 'top model'

TopmantaTopmodel.org nace con vocación social: frente a los debates a menudo estériles sobre qué hacer con los manteros que venden en la calle, un grupo de profesionales del mundo audiovisual y de la moda han decidido pasar a la acción mostrando una imagen totalmente distinta a la que tienen en la sociedad. Una imagen digna, elegante, con talento, con estilo. Eliminando prejuicios y cambiando percepciones, sin caer en mensajes lastimeros o de compasión.

FOTOGALERÍA / JULIÁN ZUAZO

El arte, la moda y el mundo creativo en general siempre han sido en ejemplo de compromiso social desde la vanguardia. De hecho hay varios precedentes. A nivel internacional el caso más sonado ha sido el de la joven refugiada sudanesa Adut Akeh elevada a "modelo top" por Chanel. La filosofía y el espíritu de esta iniciativa la resume su creador, Julián Zuazo "Queremos regalar a este grupo de jóvenes, que tanto han sufrido por alcanzar una vida mejor, un minuto de gloria y abrir una nueva ventana para su futuro".

FOTOGALERÍA / JULIÁN ZUAZO

¿Cómo ha sido el casting?

Son siete manteros escogidos al azar. Cada uno tiene una situación legal distinta porque unos llevan más tiempo en España que otros. La mitad tiene ya papeles o está a punto de conseguirlos. Uno de ellos Abdou Touray. Nacido en Gambia, huyó de su país acusado de traición al régimen del dictador Yahya Jammeh. Su padre era ministro y ahora está en la cárcel. El escapó. Vivió cuatro años en Suiza donde trabajó como informático, antes de venir a España donde sobrevive como puede vendiendo en la calle. Actividad que quiere dejar. Y sólo pide una oportunidad profesional. Habla 6 idiomas africanos además de dominar el inglés y el francés. También se defiende bien en español.

FOTOGALERÍA / JULIÁN ZUAZO

A este elenco de jóvenes negros y esbeltos les han bastado unas clases de coreografía con Jimmy Roca y de pasarela para convertirse en modelos. El prestigioso diseñador Manuel García Madrid les ha cedido la ropa y del vídeo se ha encargado el reputado director creativo Julián Zuazo: "Como director me he pasado la vida recurriendo al exilio. Es decir buscando casting de color en otros países para mis producciones en Nueva York, Los Ángeles o París, cuando un día caminando por la Gran Vía de Madrid me di cuenta de lo ciego que estaba, porque este casting lo tenemos aquí en Madrid. Y nos propusimos hacer algo. Hablamos con los chicos, los manteros, les encantó la idea y rodamos el vídeo. Se sumó un grupo de los mejores profesionales del sector y así nació TopmantaTopmodel.org, explica el director creativo.

FOTOGALERÍA / JULIÁN ZUAZO