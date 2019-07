El esperanzador relato de Ana Obregón sobre la enfermedad de su hijo: "Mi misión era salvarle la vida"

Este miércoles, TVE emitió una nueva entrega de 'Lazos de sangre', esta vez dedicada a la saga de Los Obregón. Para la ocasión, el programa consiguió la entrevista más cercana y humana de Ana Obregón. Y es que la popular actriz habló en televisión sobre la dura etapa que ha pasado desde que diagnosticaron cáncer a su hijo.

Con tan solo 25 años, los médicos le detectaron a Aless Lequio un tumor en marzo de 2018. A partir de entonces, la vida de la también bióloga dejó de lado sus compromisos profesionales para dedicarse enteramente a su hijo.

"Llevaba tiempo encontrándose mal, lo llevé al hospital y vieron que era un tumor", empezó Obregón. "En ese momento se te cae la vida. Se te para el tiempo y se te cae el cielo encima".

"Mi derrumbe duró desde las 2 de la mañana hasta las 8 que llegó su padre. Ahí ya no me derrumbé", admitió después, explicando que en ese momento se dio cuenta que tenía una misión: "Tenía la misión de salvar la vida a mi hijo".

Y continuó: "Cuando hay una situación muy dramática, no hay que hacer ni victimismo ni drama sobre el drama. En ese momento lo importante era salir adelante y hay hacer lo que sea. He trabajado toda mi vida y lo he pagado gracias a 'Ana y los 7', TVE y a todos los millones de personas que me han seguido. Ellos me han ayudado a salvar la vida de mi hijo".

"Yo no me tengo que colgar ninguna medalla como madre, la medalla se la tiene que colgar mi hijo. Él me ha dado una lección de vida". Y así cerró Ana Obregón uno de los temas más difíciles de su vida, con un relato emotivo y una lección de superación para todos aquellos que estén pasando por lo mismo.